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BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

19.04.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından saat 12.50 itibarıyla erişime açıldı. TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgisi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. BİLSEM sınav sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenilebiliyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılfı.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler bugün belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre ön değerlendirme uygulamalarında belirlenen baraj puanını geçerek bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 09 Mayıs 2023 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekler.

MEB'den bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 15 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.

Deprem bölgesinde bulunan ve deprem bölgesinden başka illere nakil giden ve randevusu 6 Şubat tarihinden sonra olan öğrencilerin genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları, 06 Mayıs - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında; resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları ise 08 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek."

MEB SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB TARAFINDAN YAYIMLANAN 2022-2023 BİLSEM TAKVİMİ

24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023-05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023-28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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