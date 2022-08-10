Bin eş anlamlısı nedir? Bin kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde kullanmak oldukça kolaydır. Anlamdaş kelimeleri birbirleri yerine gelebilir ve cümle bozulmadan anlamlı halini sürdürür. Bin eş anlamlısı olan sözcükler de kullanılarak cümleler kurulabilir. Birden fazla anlama gelen bin kelimesi kullanım yerine göre farklı şekillerde ifade edilebilir. Dört basamaklı rakamların ilki olan bin, rakamla ve yazıyla kullanıldığında anlamında değişiklik olur. Sayı ifade etmeyen yerlerde yazıyla kullanımı doğru kullanım şeklidir.

Bin Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bin kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. Birden fazla anlamı olan binin eş anlamlısı da bin sözcüğü yerine kullanılabilir. Anlam olarak binmek eylemini ifade eder, aynı zamanda dört basamaklı ilk sayı da bindir. Ayrıca Arapçada bin kelimesi oğlu anlamına gelir. Bin kelimesinin eş anlamı olarak oğlu kelimesi kullanılabilir. Genellikle bin kelimesi için kullanılabilecek başka bir sözcük yoktur. Sayı olarak kullanılan bin yazı ile 1000 olarak gösterilebilir.

Salih bin Ahmet, Salih’in oğlu Ahmet anlamında kullanılır.

Bin kez söyledim cümlesinde bin kelimesi abartı ve çokluk bildirir.

Binin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bin kelimesine eş anlam olarak oğul kelimesi kullanılır. Bin sözcüğünün farklı yerlerde kullanımı ve eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekildedir;

Seyit bin Abdullah da buradaydı.

Bu cümleyi bin kere kurdum.

Arabaya bindikten sonra ilk yapman gereken şey emniyet kemerini takmak.

1000 lira ek masraf çıktı.

Dilimize Arapçadan geçen bir sözcük olan bin yerine kullanılan farklı bir sözcük yoktur. Sayı, sıfat ve çokluk belirten bir sözcük olan bini kullanılan yere göre yazı ile ya da rakamlar ile yazılır.



