Binadan kopan mermerin parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına düştü

Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın dış cephesinden kopan mermer parçası, kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına düşerek parçalandı.
Yayalar, mermer parçasının üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu. O sırada kaldırımda yürüyen çocuklar da büyük korku yaşadı.
(AA)
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