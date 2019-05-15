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Binadan kopan mermerin parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2019 21:45 | Son Güncelleme

Çankırı'da binadan kopan mermer parçasının kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın dış cephesinden kopan mermer parçası, kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına düşerek parçalandı.

Yayalar, mermer parçasının üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu. O sırada kaldırımda yürüyen çocuklar da büyük korku yaşadı.

(AA)

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çankırı

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