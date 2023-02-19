MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Binalar güvenli değilmiş" diyen Ebru Polat isyan etti! "Bazalarınızın altını hınca hınç doldurun"

"Binalar güvenli değilmiş" diyen Ebru Polat isyan etti! "Bazalarınızın altını hınca hınç doldurun"

19.02.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru cevap yaptı. 'Hadi biraz soru cevap yapalım kafamız dağılsın' yazarak takipçilerinden soru isteyen Ebru Polat, 6 Şubat'ta Kahmanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle kaygı bozukluğu yaşayan bir takipçisine, "Bazalarınızın altını hınca hınç doldurun" diye tavsiye verdi.

"Binalar güvenli değilmiş" diyen Ebru Polat isyan etti! "Bazalarınızın altını hınca hınç doldurun"

Geçtiğimiz günlerde yağmacılara ve depremin acısı yaşanırken sosyal medyadan iş için reklam veren iş yeri sahiplerine ateş püsküren Ebru Polat, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Binaların güvenli olmadığını söyleyen Ebru Polat 'şaka gibi olay' diyerek "Bazalarınızın altını hınca hınç doldurun" diye tavsiye verdi.

"BİNALAR GÜVENLİ DEĞİLMİŞ"

Bir takipçisinden gelen, “13 gündür geceleri uyuyamıyorum depremin kaygı bozukluğundan. Bir öneriniz?” sorusuna yanıt veren Polat şöyle yazdı:

“Evet bu deprem hepimize bir gerçeği hatta birçok gerçeği hatırlattı. İçinde bulunduğumuz binalar pek güvenli değilmiş maalesef. Binanıza güvenmiyorsanız çıkın oradan başka yere geçin diyeceğim kiralar vs de aldı başını gitti. Bazaların içini hınca hınç doldurun, çift yatak koyun. Yanına yaşam üçgeni sağlayın. Boynunuzda düdük, telefon şarjı tam ve yanınızda en az 1 litre su. Başka ne diyebilirim ki olaya bakar mısınız ya şaka gibi. Halbuki binanıza güvenin ve relax olun demeyi çok isterdim."

"GÖRDÜĞÜM YERDE YÜZÜNÜZE..."

Deprem hakkında paylaşım yapmayan şarkıcılara ateş püsküren Polat şu ifadeleri kullanmıştı: "Madonna bile destek oldu, bizim Türk şarkıcılardan bazıları hala ortada yok. Tek bir destek paylaşım bile yok, pes! K.hpeler sizi! Gördüğüm yerde de yüzünüze söyleyeceğim!"

Ebru Polat depreme yardım yapmayan şarkıcılara tepki gösterdi!

"YAĞMACILARDAN HİÇBİR FARKINIZ YOK"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, depremin acısı yaşanırken bazı işletme sahiplerinin sosyal medyadan reklam vermesine şu sözlerle tepki göstermişti: "Böyle bir günde güzellik salonlarınızın ürünlerinizin sosyal medyada sponsorlu reklamını çıkarıyorsunuz! Sizin o yağmacılardan hiçbir farkınız yok. Fırsatçı ş....sizlerdensiniz siz ya! Sizin gibi insanlara tahammülüm kalmadı sabır çekmekten bıktık!"

Şarkıcı Ebru Polat o kişilere ateş püskürdü!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor!Akılalmaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor!
Sözleri olay olmuştu! Deniz Akkaya'dan beklenmedik hamle...Sözleri olay olmuştu! Deniz Akkaya'dan beklenmedik hamle...
Depremden saatler önce "Kalbim sıkışıyor" deyip... Arkadaşı anlattıDepremden saatler önce "Kalbim sıkışıyor" deyip... Arkadaşı anlattı
Anahtar Kelimeler:
deprem Ebru Polat bina sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

Kâbe imamı gözyaşlarına boğuldu! Cuma hutbesinde duygulu anlar

Kâbe imamı gözyaşlarına boğuldu! Cuma hutbesinde duygulu anlar

Galatasaray'da Zaniolo transferi! Geldiği gibi İtalyan devine gidebilir...

Galatasaray'da Zaniolo transferi! Geldiği gibi İtalyan devine gidebilir...

Uydu görüntülerine inanılmaz detay

Uydu görüntülerine inanılmaz detay

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.