"Binalar güvenli değilmiş" diyen Ebru Polat isyan etti! "Bazalarınızın altını hınca hınç doldurun"

Geçtiğimiz günlerde yağmacılara ve depremin acısı yaşanırken sosyal medyadan iş için reklam veren iş yeri sahiplerine ateş püsküren Ebru Polat, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Binaların güvenli olmadığını söyleyen Ebru Polat 'şaka gibi olay' diyerek "Bazalarınızın altını hınca hınç doldurun" diye tavsiye verdi.

"BİNALAR GÜVENLİ DEĞİLMİŞ"

Bir takipçisinden gelen, “13 gündür geceleri uyuyamıyorum depremin kaygı bozukluğundan. Bir öneriniz?” sorusuna yanıt veren Polat şöyle yazdı:

“Evet bu deprem hepimize bir gerçeği hatta birçok gerçeği hatırlattı. İçinde bulunduğumuz binalar pek güvenli değilmiş maalesef. Binanıza güvenmiyorsanız çıkın oradan başka yere geçin diyeceğim kiralar vs de aldı başını gitti. Bazaların içini hınca hınç doldurun, çift yatak koyun. Yanına yaşam üçgeni sağlayın. Boynunuzda düdük, telefon şarjı tam ve yanınızda en az 1 litre su. Başka ne diyebilirim ki olaya bakar mısınız ya şaka gibi. Halbuki binanıza güvenin ve relax olun demeyi çok isterdim."

"GÖRDÜĞÜM YERDE YÜZÜNÜZE..."

Deprem hakkında paylaşım yapmayan şarkıcılara ateş püsküren Polat şu ifadeleri kullanmıştı: "Madonna bile destek oldu, bizim Türk şarkıcılardan bazıları hala ortada yok. Tek bir destek paylaşım bile yok, pes! K.hpeler sizi! Gördüğüm yerde de yüzünüze söyleyeceğim!"

"YAĞMACILARDAN HİÇBİR FARKINIZ YOK"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, depremin acısı yaşanırken bazı işletme sahiplerinin sosyal medyadan reklam vermesine şu sözlerle tepki göstermişti: "Böyle bir günde güzellik salonlarınızın ürünlerinizin sosyal medyada sponsorlu reklamını çıkarıyorsunuz! Sizin o yağmacılardan hiçbir farkınız yok. Fırsatçı ş....sizlerdensiniz siz ya! Sizin gibi insanlara tahammülüm kalmadı sabır çekmekten bıktık!"



