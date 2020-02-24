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Binali Yıldırım'a fahri doktora ünvanı verildi

ISPARTA HABERLERİ  | 24.02.2020 21:43 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: - "Vesayetle mücadelede zerre kadar tereddüt etmedik. En son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. 15 Temmuz, vesayet heveslilerinin zirveye ulaştıkları bir yerdir. Bu ülkenin cumhurbaşkanını öldürmeye teşebbüs ettiler. Seçilmiş hükümetin başbakanını alaşağı etmeye çalıştılar" - "Dünyanın en büyük hava limanını yapmamız bir şan şöhret işi değildir, geleceği görme işidir, geleceği okuma işidir. Bugün üç kıtanın buluşma yeri İstanbul olmuştur"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Vesayetle mücadelede zerre kadar tereddüt etmedik. En son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. 15 Temmuz, vesayet heveslilerinin zirveye ulaştıkları bir yerdir. Bu ülkenin cumhurbaşkanını öldürmeye teşebbüs ettiler. Seçilmiş hükümetin başbakanını alaşağı etmeye çalıştılar." dedi.

Yıldırım, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, terörün Türkiye'nin kaderi olmadığını söyledi.

Terörü yurt içinde yok ettiklerini belirten Yıldırım, "Terörle mücadelede bir yöntem değişikliğine gittik. Terörle mücadelede savunma değil, taarruz esas olacak dedik. Yaz kış demeden, gece gündüz demeden bu mücadele devam etti. Topraklarımızda artık bugün terör yok." diye konuştu.

Türkiye'nin stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz bunu gördük ve havacılığa çok yatırım yaptık. Dünya havacılığı geçen 20 yılda yüzde 25 büyürken, bizde 15'in altına düşmedi. Dünya havacılığından aldığımız pay yüzde iki buçuktur. Havacılıkta ciddi bir sıçrama yaptık. Dünyanın en büyük hava limanını yapmamız bir şan şöhret işi değildir, geleceği görme işidir, geleceği okuma işidir. Bugün üç kıtanın buluşma yeri İstanbul olmuştur."

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 18 yıldır millete canla başla hizmet ettiklerini dile getirdi.

- "Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi"

"Ülkedeki sorunları torunlara havale etmedik" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vesayetle mücadelede zerre kadar tereddüt etmedik. En son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. 15 Temmuz, vesayet heveslilerinin zirveye ulaştıkları bir yerdir. Bu ülkenin cumhurbaşkanını öldürmeye teşebbüs ettiler. Seçilmiş hükümetin başbakanını alaşağı etmeye çalıştılar. O gece cumhurbaşkanımız çağrı yaptı millet meydanlara indi. Eğer insanlar bize güvenmesiydi böyle bir sonuç olmazdı. Kimse evinden, yerinden çıkmazdı. O gece adeta bir destan yazıldı. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler. Böyle bir milletin ferdi olmaktan çok büyük gurur duyurum."

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı da Yıldırım'ın devletin kurumsal kimliğinin güçlenmesine katkı yapan bir lider olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerden devletin çeşitli kademelerine ulaşan yönetici, bürokrat, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde başarılı hizmet yolculuğunuzda milletimiz adına ses getiren çalışmaları yapmış olmanız, özellikle ulusal ve uluslararası arenada ulaştırma ve haberleşme alanında Türkiye'nin muasır medeniyetlerde yer alama çabasına yaptığınız hizmetler, Süleyman Demirel Üniversitesi açısından da takdire şayan bulunmaktadır."

Çarıkçı, programda Yıldırım'a fahri doktora payesi sundu.

Programa, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Binali Yıldırım Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

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