YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl ve Şırnak'ta 63 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Şırnak'ta 63 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

13.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl ve Şırnak'ta 63 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL/ŞIRNAK (AA) - Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 13, ilçelerden Adaklı'da 18, Genç'te 2, Karlıova'da 20, Solhan'da 3, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar nedeniyle Karlıova-Erzurum kara yolunun kapanmaması için Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, bölgede aralıksız çalışma yürütüyor.

- Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap'ın Gökçe ve Yeşilöz ile merkeze bağlı Güneyçam köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetiştiBingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:29
Öğle
12:32
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:46
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.