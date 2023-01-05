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"Bingöl'de Çocuk Evleri Sitesi'nde cinsel istismar" iddiasına yalanlama

05.01.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde cinsel istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan olan İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile ilgili "Korkunç iddia: Bingöl Sevgi Evleri'nde 8 çocuğa tecavüz edildi, savcılık takipsizlik verdi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde yaşamlarını idame ettirmekte olan bazı çocuklarımızın karıştığı iddia edilen cinsel istismar vakasına ilişkin iddialar kesinlikle kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kapsamda; kuruluşlarımızda iddia edildiği üzere herhangi bir istismar vakası yaşanmamış, yaşanan herhangi bir istismar vakası örtbas edilmemiş, dolayısıyla hiçbir personele mobbing veya tehdit söz konusu olmamış ve müdürlüğümüze ait herhangi bir dosyaya savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmemiştir. Devletimizin bakım ve koruması altında olan ve büyük bir özenle hayata hazırladığımız çocuklarımızı itham eden ve gelişimlerine olumsuz etkide bulunacak bu tür haber ve paylaşımları kasıtlı buluyor ve esefle karşılıyoruz. Çocuklarımızın yüksek menfaatleri adına, söz konusu asılsız iddialarla ilgili olarak gerekli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur."

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