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Bingöl'de deprem açısından riskli olduğu tespit edilen kapalı cezaevi boşaltıldı

10.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasının deprem riski nedeniyle boşaltıldığını, tutuklu ve hükümlülerin çevre illerde bulunan cezaevlerine sevk edildiğini bildirdi.

Başsavcı Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, deprem kuşağında yer alan Bingöl'de depreme karşı önleyici tedbirlerin alınmasında zorunluluğun hasıl olduğunu belirtti.

Bingöl'ün Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında bulunduğunu anımsatan Uslu, deprem uzmanlarının bölgeye dikkati çekmesi ve bölgenin jeolojik yapısının bir bütün olarak değerlendirildiğinde olası bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Bu nedenle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatları ile Adalet Bakanlığına bağlı tüm kamu kurum ve kuruluş binalarında olası bir depreme dayanıklılık açısından genel değerlendirilmelerini temin amacıyla çalışma başlatıldığını aktaran Uslu, şunlara yer verdi:

"Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yetkili mercilere derhal inceleme yaptırılmıştır. Yapılan değerlendirmede, 1992 yılında hizmete giren, 500 kişi kapasiteli Bingöl M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu hizmet binasının, can ve mal güvenliğini temin amacıyla boşaltılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Adalet Bakanımızın talimatı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alınan bu kararda ceza infaz kurumumuzda bulunan tüm vatandaşlarımızı güvenliği ön planda tutulmuş olup, bu kapsamda Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan 72 tutuklu ve 191 hükümlü 9 Mart'ta kapasite, müsaitlik durumuna göre yakın, çevre illerde bulunan cezaevlerine sevk edilmiştir. Bu vesile ile, ülkemizde yaşanan bu ağır deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve depremzede vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
deprem cezaevi Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:34
İkindi
15:50
Akşam
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Yatsı
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