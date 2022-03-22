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Bingöl'de mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan 2 polis için tören yapıldı

22.03.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan 2 polis için tören yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 2 polis memuru için tören düzenlendi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün ve Birol İli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduğu törende, İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti.

Şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, İli'nin eşi Merve İli şehitlerin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehitlerin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Törenin ardından şehit Aygün'ün cenazesi memleketi Aydın, İli'nin naaşı Erzurum'a uğurlandı.

Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki sırasında patlama olmuş, patlamada, ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polis memuru müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

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