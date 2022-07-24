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Bingöl'de otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

24.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 134. Sokak'ta park halindeki otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda yılan, otomobilden çıkarıldı.

Daha sonra ekipler, yılanı doğaya bıraktı.

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