Bingöl’'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza kesildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de trafik güvenliğini tehlikeye sokarak seyreden okul servisi sürücüsüne 427 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu Mahallesi mevkisinde bir okul servisi sürücüsünün aracı sağa sola hareket ettirerek seyretmesine ilişkin görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, minibüsün plakasından sürücüyü tespit etti.

Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 427 lira ceza kesildi.



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