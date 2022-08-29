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Bingöl'ün Çobantaşı köyünde toprağa kimyasal atık gömüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama

29.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü: - "Denetim esnasında herhangi bir kimyasal atık tespit edilmemiş olup, denetimle ilgili iş ve işlemler devam etmektedir"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, merkeze bağlı Çobantaşı köyünde toprağa kimyasal atık gömüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal basında yer alan, "Çobantaşı köyünde mıcır firmasınca kimyasal atık gömülmesi" içerikli haberler üzerine açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Oluşturulan ekiplerce Çobantaşı köyündeki söz konusu bölgede denetim yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde geçen toz halindeki kimyasal atıkların asfalt plent tesisinden çıkan filler (taş tozu) malzemesi olduğu tespit edilmiştir. Filler, bitümlü karışımlarda ince agrega oranını artırmak, boşluk miktarını azaltmak ve yüksek sıcaklıklarda karışımın deformasyona karşı dayanımını artırmak için kullanılmaktadır. Denetim esnasında herhangi bir kimyasal atık tespit edilmemiş olup, denetimle ilgili iş ve işlemler İl Müdürlüğümüzce devam etmektedir."

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Bingöl iddia kimyasal

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