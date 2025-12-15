Mynet Trend

Binlerce insanın içine arabayla dalıp 100'den fazla insanı ezdi: Aralarında bebek ve çocuklar da var!

Liverpool’daki şampiyonluk kutlamasında kalabalığın arasına arabasıyla dalan Paul Doyle, 100’den fazla kişiyi yaraladı. Mahkeme, kimsenin ölmemesini “büyük şans” olarak tanımladı.

Çiğdem Sevinç

Liverpool’da şampiyonluk kutlamaları sırasında arabasıyla kalabalığın içine giren Paul Doyle (54), bugün mahkemede ceza duruşmasına çıktı.

Olay, 26 Mayıs’ta Liverpool FC’nin şampiyonluk kutlamaları sonrası yaşandı. Doyle, Ford Galaxy marka aracıyla şehir merkezinde yürüyen taraftarların arasına daldı. Polis, 7 dakika süren faciada aracın 100’den fazla kişiye çarptığını açıkladı. Yaralananlar arasında çocuklar ve bir bebek de vardı. Yetkililer, kimsenin ölmemesinin büyük şans olduğunu söyledi.

O ANLAR

  • Doyle kalabalığın içinde ilerlerken “çekilin” diye bağırdı
  • İnsanlar kaçmaya çalıştı, bazıları aracın üzerine savruldu
  • Bebek arabası, ambulans yanındaki bir kadın ve çok sayıda kişi ezildi
  • Dört kişi aracın altında kaldı, ekipler kurtardı

Mahkemede izletilen araç kamerası görüntüleri salonda şok yarattı. Görüntüler sırasında Doyle ağladı.

SAVCILIK: “ÖFKEYLE HAREKET ETTİ”

Savcılık, Doyle’un korkudan değil öfke yüzünden bu olayı yaptığını söyledi. Doyle ise panik yaşadığını savundu.

KAHRAMANCA MÜDAHALE

Eski asker Daniel Barr, aracın arka kapısından içeri girerek vitesi park konumuna aldı ve sürücüyü durdurdu. Daha büyük bir facia böyle önlendi.

Mahkeme iki gün sürecek. Bugün mağdurlar dinleniyor, ceza yarın açıklanacak. Hakim, Doyle için uzun süreli hapis cezasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

