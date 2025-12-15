Mynet Trend

Kiracısına ulaşamayınca çilingir çağırdı: Gördüğü manzara şaşkına çevirdi!

Karabük’te bir ev sahibi, uzun süredir kiracısına ulaşamayınca çilingir çağırıp kiraya verdiği dairesine girdi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen ev sahibi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, dairenin salonundan banyosuna kadar tüm alanların kullanılamaz halde olduğu görüldü.

İlginç olay 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir dairede meydana geldi. Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

DAİRE SAHİBİ ŞOKA UĞRADI

Kiracısına ulaşamayınca çilingir çağırdı: Gördüğü manzara şaşkına çevirdi! 1

Daire sahibi kapıdan girdiğinde gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

Kiracısına ulaşamayınca çilingir çağırdı: Gördüğü manzara şaşkına çevirdi! 2

Evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kiracısına ulaşamayınca çilingir çağırdı: Gördüğü manzara şaşkına çevirdi! 3

Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların kullanılamaz hale geldiği gördü.

Kiracısına ulaşamayınca çilingir çağırdı: Gördüğü manzara şaşkına çevirdi! 4

Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı, evin hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekti.Kaynak: İHA

