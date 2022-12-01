Binlerce kişi bugün bayram ediyor! Ünlü seks diyeti trendi 'No Nut November' son buldu

Kasım ayının bitişiyle bayram eden No Nut November trendinin katılımcıları, bir aylık seks diyetlerinin bitişini sosyal medya üzerinden kutladı. Öz kontrol öğretisi, genel refah ve zihinsel netliğe bir miktar destek sağlaması beklenen bu diyeti tamamlayan herkes birbirini tebrik ederken, aynı zamanda deneyimlerini de paylaştılar. Kendilerine çok iyi geldiğini söyleyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.

KEYİF KAÇIRDI

Ancak bir tıp uzmanı, kutlama ekibinin neşesini dağıtacak bir açıklamayla geldi. No Nut November'a katılmanın sağlık üzerinde gerçekten çok büyük etkileri olmasa da, mastürbasyonun faydalarını kaçıracağınız için bunun pek yardımcı olmayacağını açıklayan doktor mastürbasyonun daha iyi uyku, kalp hızını dengeleme, stresi azaltma ve kendini iyi hissetmeyi sağlayan hormonları arttırma gibi birçok faydası olduğunu söyledi. Ayrıca bu diyetin insanların pelvik tabanlarında veya testislerinde çok fazla ağrı ve rahatsızlık yaratabileceğinin de altını çizdi.

''DOĞURGANLIĞI ARTIRABİLİR''

Bir başka doktor olan Rena Malik ise, YouTube kanalından boşalmamanın doğurganlığı artırmaya yardımcı olabileceğini açıkladı. Ancak genel anlamda, özellikle de 30 gün boyunca bunu yapmak için pek bir neden yoktu.