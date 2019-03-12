Mynet Trend

Binlerce kişi un savaşı yaptı

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | 12.03.2019 07:37 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Galaksidi kentinde, karnaval etkinlikleri kapsamında binlerce kişi un savaşı gerçekleştirdi.

Paskalya’dan 40 gün önce düzenlenen karnaval yortularının son günü yapılan un savaşları,yerel halkı da turistleri de eğlendiriyor.

Yunanistan'da un savaşı

Yunanistan'daki Galaksidi kasabası, 200 yıllık bir geleneği sonuna kadar sürdürüyor.
Yıllarca sürdürülen karnavaldan renkli görüntüler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan un savaşı

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Beşiktaş'a kardeş kulüp geliyor

Beşiktaş'a kardeş kulüp geliyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler

Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En iyi Kore filmleri listesi: Aşk, dram, aksiyon, komedi

Uzak doğudan hikayeler: En iyi Kore filmleri

En iyi Hint filmleri listesi: Komedi, aşk, dram ve aksiyon filmleri

Komediden aksiyona en iyi Hint filmleri

Czn Burak yine yaptı yapacağını! 'Oppa kebap style'

'Ben bunu neden izledim?' dedirtecek 'Kebap Style'

Her dövmeciye güvenmememiz gerektiğinin ispatı bu dövmeler!

Her dövmeciye güvenmememiz gerektiğinin ispatı bu dövmeler!

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı belli oldu!

Survivor'da korku dolu anlar!

IMDb Mart 2019 verilerine göre en popüler diziler!

İşte son dönemin en popüler dizileri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.