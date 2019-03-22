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Binlerce leylek çiftçiye eşlik etti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

İlkbahar mevsiminin habercisi leylekler, Türkiye’deki yuvalarına yerleşmeye başlarken tarlasını traktörü ile süren çiftçiye binlerce leylek eşlik etti.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da kış mevsimini geçiren leylekler, İlkbaharın gelmesiyle birlikte sürüler halinde Türkiye’ye gelmeye başladı. Traktörün arkasına bağladığı kültivatör ile tarlasını sürmeye başlayan çiftçi İsmail Bilgiler’e, binlerce leylek misafir oldu. Leylekler, tarlanın sürülmesiyle beraber ortaya çıkan besinleri yeme mücadelesi çiftçi tarafından görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
leylek çiftçi tarla Ankara

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