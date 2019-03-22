Binlerce leylek çiftçiye eşlik etti

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da kış mevsimini geçiren leylekler, İlkbaharın gelmesiyle birlikte sürüler halinde Türkiye’ye gelmeye başladı. Traktörün arkasına bağladığı kültivatör ile tarlasını sürmeye başlayan çiftçi İsmail Bilgiler’e, binlerce leylek misafir oldu. Leylekler, tarlanın sürülmesiyle beraber ortaya çıkan besinleri yeme mücadelesi çiftçi tarafından görüntülendi. (İHA)
Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt
Ulaşım müjdesi! O soruyu böyle yanıtladı
Sigarayı mı bırakmak istiyorsunuz? İşte tiryakilere özel yol haritası
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
Doğanın kalbine yolculuk
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Oğlunuz ya da kızınız eşcinsel mi?
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum