Binlerce Yıllık Bir Mucize: Balıklıgöl

Balıklıgöl, Şanlıurfa’da tarihi ve manevi dokusuyla ziyaretçileri büyüleyen bir yer. Rivayetlere göre Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında suya dönüşen bu kutsal mekân, sadece bir göl olmanın ötesinde .nançların ve tarihî anlatıların buluşma noktası. Halil-ür Rahman Gölü’nün güneyinde, Urfa Kalesi’nin eteklerinde yer alan Balıklıgöl, yemyeşil çevresi ve huzur veren atmosferiyle her yaştan gezgine kucak açıyor. Etrafını saran camiler, medreseler ve taş yapılar ile mistik bir havaya sahip. Balıklıgöl, Şanlıurfa’ya gelen herkesin mutlaka görmesi gereken bir durak.

Balıklıgöl’ün Ardında Şanlıurfa’nın Mistik Havasını Yansıtan Etkileyici Bir Hikâye Var

Rivayete göre, dönemin zalim hükümdarı Nemrut, gördüğü bir kabusun ardından tüm erkek çocukların öldürülmesini emreder. Bu emre karşı gelen bir asker ve eşi, gizlice bir mağarada bir erkek çocuk dünyaya getirir: Hz. İbrahim. İbrahim burada 17 yıl boyunca gizlice büyür ve daha sonra Nemrut tarafından evlat edinilir. Ancak büyüdükçe Nemrut’un zulmüne ve putperestliğine karşı çıkar, saraydaki putları yıkar.

Bu durum karşısında öfkelenen Nemrut, İbrahim’in büyük bir ateşe atılmasını emreder. Fakat ateşe atıldığı anda bir mucize gerçekleşir; alevler suya, odunlar ise balıklara dönüşür. Böylece bugünkü Balıklıgöl oluşur. Nemrut’un kızı Zeliha’nın İbrahim’e duyduğu aşk ve döktüğü gözyaşları ise Aynzeliha Gölü’nü meydana getirir.

Balıklıgöl'ün Tarihi 12 Bin Yıl Önceye Dayanıyor

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan Balıklıgöl, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri. 1993 yılında yapılan kazılarda bulunan ve “Urfa Adamı” olarak bilinen heykel, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu gösteriyor. Neolitik Dönem’e, yani M.Ö. 9500’lere kadar uzanan tarihi ile Balıklıgöl, arkeolojik olarak da büyük önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Balıklıgöl ve çevresi tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Ebla’dan Osmanlı’ya kadar; Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Roma ve Bizans gibi büyük uygarlıklar bu topraklarda iz bıraktı. Bölgede tespit edilen en eski yapıların, M.Ö. 132 ile M.S. 242 yılları arasında hüküm süren Osroene Krallığı’na ait olduğu düşünülüyor. Ancak Balıklıgöl’deki ünlü balıklı havuzların tam olarak hangi dönemde ve kimler tarafından yapıldığı hâlâ bilinmiyor.

Balıklıgöl’ün Yapısı

Şanlıurfa şehir merkezinde, Halil-ür Rahman Gölü’nün güneyinde ve Urfa Kalesi’nin hemen eteğinde yer alan Balıklıgöl, 150 metre uzunluğu ve 30 metre genişliğiyle bölgenin en dikkat çeken noktalarından biri. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer olarak bilinen göl, özellikle inanç turizmi açısından yıl boyunca binlerce kişiyi kendine çekiyor.

Gölün çevresinde tarihi yapılar, camiler, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları, bulunuyor. Balıklıgöl’ün en dikkat çekici detaylarından biri de içinde yaşayan sazan balıkları. Kutsal kabul edilen balıklar, efsanenin canlı bir parçası olarak görülüyor ve yöre halkı tarafından titizlikle korunuyor.