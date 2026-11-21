Hayatın farklı dönemlerinde arkadaşlık ilişkilerinin dinamiği değişebiliyor. İş yoğunluğu, aile sorumlulukları ve kişisel sorunlar nedeniyle insanlar sevdiklerine eskisi kadar zaman ayıramayabiliyor. Ancak bir arkadaşın sık aramaması veya mesajlara geç yanıt vermesi, mutlaka ilgisiz olduğu anlamına gelmiyor. Psikolog Dr. Brittany McGeehan'a göre gerçek dostluğu belirleyen asıl unsurlar, kişinin ilişkiye zaman içinde gösterdiği özen ve karşısındaki insana hissettirdiği değer.

GERÇEK DOSTLUĞUN TEMELİNDE 3 ÖZELLİK BULUNUYOR

Lisanslı psikolog ve performans koçu Dr. Brittany McGeehan, sağlıklı arkadaşlıkların karşılıklılık, duygusal güven ve içten ilgi üzerine kurulduğunu ifade ediyor.

Karşılıklılık, iki kişinin her zaman eşit miktarda çaba göstermesi anlamına gelmiyor. Önemli olan, her iki tarafın da zaman içinde ilişkiye emek vermesi ve birbirini önemsemesi. Duygusal güven ise kişinin düşüncelerini, duygularını ve farklı görüşlerini yargılanma korkusu yaşamadan paylaşabilmesini sağlıyor.

İçten ilgi de arkadaşın yalnızca ihtiyaç duyduğunda değil, kişinin kendisini ve hayatında olup bitenleri gerçekten merak etmesiyle ortaya çıkıyor.

İYİ BİR ARKADAŞIN YAPTIĞI 6 KÜÇÜK DAVRANIŞ

Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutar

Güvenilir arkadaşlar verdikleri sözleri yerine getirmek için çaba gösteriyor. Elbette herkesin yoğun olduğu veya sözünü tutamadığı dönemler olabiliyor. Ancak iyi bir arkadaş, yapabilecekleri konusunda dürüst davranıyor ve beklentileri gerçekçi biçimde belirliyor.

Psikoloğa göre sürekli yanında olacağını söyleyip ortadan kaybolan biri yerine, yoğun olduğunu açıkça ifade eden ve davranışlarında tutarlılık gösteren bir arkadaş daha güvenilir bir ilişki sunuyor.

Kendi davranışlarını sorgulayabilir

Sağlıklı arkadaşlıkların önemli göstergelerinden biri de kişinin hatalarını kabul edebilmesi. İyi bir arkadaş, karşısındakini incittiğinde hemen savunmaya geçmek yerine onun neden üzüldüğünü anlamaya çalışıyor.

Kendi davranışlarını değerlendirebilmek, anlaşmazlıkların büyümesini önleyerek ilişkinin gelişmesine yardımcı oluyor.

Hayatınıza gerçekten ilgi gösterir

İyi bir arkadaşın her doğum gününü, özel tarihi veya geçmişte anlattığınız bütün ayrıntıları hatırlaması gerekmiyor. Psikoloğa göre asıl önemli olan, kişinin hayatınızda neler olup bittiğini merak etmesi.

Konuşurken dikkatle dinlemesi, sorular sorması ve yaşadıklarınızı anlamaya çalışması gerçek ilginin göstergeleri arasında bulunuyor.

Yanınızda olmadığınızda da size saygı duyar

Gerçek dostluk, yalnızca kişinin yüzüne karşı iyi davranmakla sınırlı değil. İyi bir arkadaş, arkanızdan sürekli dedikodu yapmıyor, itibarınıza zarar vermiyor ve kendisine güvenerek anlattığınız özel bilgileri başkalarıyla paylaşmıyor.

Psikoloğa göre bir kişinin siz ortamda yokken hakkınızda nasıl konuştuğu, arkadaşlığa duyduğu saygı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Farklı düşünceleri kişisel algılamaz

Her konuda aynı fikirde olmak, sağlıklı bir arkadaşlığın şartı değil. İyi arkadaşlar farklı görüşlere sahip olsalar bile birbirlerini küçümsemeden konuşabiliyor.

Bir anlaşmazlığı reddedilme veya kişisel saldırı olarak değerlendirmek yerine karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışıyorlar. Böylece farklılıklar arkadaşlığın zarar görmesine değil, iki kişinin de yeni perspektifler kazanmasına yardımcı olabiliyor.

Zor dönemlerde de ilişkiyi sürdürmek için çaba gösterir

Uzun süreli dostluklar, her gün görüşmeyi veya sürekli iletişim halinde olmayı gerektirmiyor. İş, aile ve diğer sorumluluklar nedeniyle arkadaşların birbirine ayırdığı zaman değişebiliyor.

Ancak iyi bir arkadaş, koşullar zorlaştığında da ilişkinin devam etmesi için küçük adımlar atıyor. Bazen uygun bir zamanda buluşma ayarlamak, bazen zor bir dönemden geçtiğinizi bildiği için mesaj göndermek bu çabanın göstergesi olabiliyor.

ARKADAŞLIKTA KIRMIZI BAYRAKLARA DA DİKKAT EDİLMELİ

Dr. McGeehan, tek bir davranışın bir kişiyi iyi veya kötü arkadaş olarak tanımlamak için yeterli olmadığını, önemli olanın zaman içinde tekrarlanan davranışlar olduğunu vurguluyor.

Sürekli sınırların ihlal edilmesi, kişinin düşüncelerinin küçümsenmesi, hataların kabul edilmemesi ve ilişkinin bütün yükünün tek tarafın omuzlarında kalması sağlıksız arkadaşlıkların işaretleri arasında yer alıyor.

Bunun yanında başarıların kıskançlıkla karşılanması, kişinin kendisini suçlu hissettirerek isteklerin kabul ettirilmeye çalışılması ve her anlaşmazlıkta arkadaşlığın bitirilmekle tehdit edilmesi de dikkat edilmesi gereken davranışlar olarak sıralanıyor.

Psikoloğa göre gerçek dostluğu değerlendirirken görüşme sıklığına veya mesajların yanıtlanma hızına odaklanmak yerine, iki tarafın da kendisini değerli ve güvende hissedip hissetmediğine bakmak gerekiyor.