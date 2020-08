Binzet’ten saman fiyatlarına tepki

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, saman fiyatlarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Samana gelen zamların kırmızı ete yansıyacağını belirten Başkan Binzet, “Salgınla birlikte ekonomik bunalım döviz kurları boyutu ile tartışılırken, Türkiye’de hayvancılığın büyük bölümünün yapıldığı Adıyaman, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır bölgesinden samandaki fiyat artışını durdurun. Diyarbakır bölgesinden alınan, kış öncesinde bölge hayvancılığı için yaşamsal önem taşıyan ve haziran ayında 650-700 TL arası olan samanın tonu 940 TL’ye kadar yükseldi. Bu fiyat artışı ile birlikte kırmızı etinde fiyatında artış bekleniyor. Hayvan üreticilerinin sıkıntılarına acilen bir çözüm getirilmesi gerekmektedir. Fiyatlardaki bu artış, kırmızı et fiyatlarının da aynı oranda yükselmesine yol açacak. Hayvan yemindeki sıkıntı ise etin yanı sıra süt ürünleri, tereyağı, yoğurt ve her türlü peynire de yansıyacak. Üreticiler, et fiyatlarının artmasıyla ithalat yoluna gidildiğini, bunun yerine sorunun temeline inilmesi gerektiğini dile getiriyor. Hayvan üreticileri en büyük sorunlarının geniş meralara karşın niteliksiz bitkilerin yetişmesi olduğuna dikkat çekiyor. Fiyatlardaki yükseliş nedeniyle Diyarbakır’da evini, arabasını satıp, kredi çekip samana yatıranlar var. Tarım Bakanlığı bu spekülasyonlara son vermeli. Üreticiler istediği fiyata kurbanlık satamıyor. Bölgemizde hayvan yemi için bitki üretecek insan gücü de yok. Her gün göç veriyoruz. 2020 başında 550 TL olan samanın tonu şu an 940 TL’ye yükseldi. Kış ortasına bin 500 TL olacak. Üreticiler nasıl hayvan besleyecek? İnsanlar nasıl et yesin? En ucuz hayvan yeminin tonu 2 bin TL. Birçok üretici hayvan beslemek değil de hayvanını canlı olarak bahara çıkarma derdine düşecek. Bu et sorununa yol açacak. Bu sorunlara çözüm bulunmalı" diye konuştu.