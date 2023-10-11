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Bir ağızdan nasıl yazılır, bir ağızdan yazımı nasıl olmalıdır? Bir ağızdan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

01.10.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir ağızdan sözcük öbeği zarf türünde iken her beraber ve hep birlikte anlamında kullanılır. Günlük konuşmalarda sıklıkla yer verilen bu sözcük öbeğinin mecaz anlama sahip olduğu söylenmelidir. Birleşik kelime olmayan bir ağızdan ifadesinin doğru yazılışının açıklanabilmesi için bu sözcük öbeğinin Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden aratılması mümkündür. Peki, bir ağızdan yazımı nasıl olmalıdır?

Hep birlikte, her beraber şeklinde tanımlanan bir ağızdan sözcüğü mecaz anlamda kullanılan bir zarftır. Bu zarf sözcüğünün bitişik mi ayrı mı yazıldığı ise bazı durumlarda karıştırılabilir. Dolayısıyla TDK kapsamındaki güncel açıklamalardan yola çıkılarak bir ağızdan ifadesinin yazılı dildeki doğru kullanımı belirtilmelidir. Bu sayede incelenen zarf sözcüğünün hangi sebepten ötürü nasıl yazılması gerektiği üzerine detaylı bilgi verilebilir.

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Bir ağızdan nasıl yazılır?

İlk kelimesi bir olan ve iki ayrı sözcüğün bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulan zarflar arasında bir ağızdan da yer alır. Bu zarf sözcüğünün aynı zamanda mecaz anlamda kullanılan bir ifade olduğu söylenebilir. Nitekim TDK güncel çevrim içi sözlüğü incelendiği zaman bir ağızdan kelimesinin hep birlikte, hep beraber şeklinde tanımlandığı da görülür. Bu ifadenin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği ise pek çok kişi tarafından unutulur.

Mecaz anlamda kullanılırken özellikle günlük yaşamda pek çok bağlamda sesletilen bir ağızdan zarfı bitişik olarak yazılmamalıdır. Çünkü bir ağızdan TDK güncel sözlüğü üzerinden incelendiği zaman da bu ifadenin ayrı olarak yazılması gerektiği görülür. Dolayısıyla "Bir ağızdan bitişik mi yazılır?" sorusunun doğru cevabını keşfetmeye çalışan kişilere "hayır" yanıtı aktarılmalıdır. Bu zarf sözcüğünün TDK tarafından açıklanan doğru ve yanlış kullanımlarının tam olarak anlaşılması için aşağıdaki bilgiler incelenebilir:

  • Bir ağızdan (doğru yazılışı)
  • Birağızdan (yanlış yazılışı)
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Bir ağızdan ayrı mı yazılır?

Bir ağızdan TDK'ye göre ayrı olarak yazılması gerektiği açıklanmalıdır. Buna ek olarak incelenen zarf sözcüğü yaygın olarak hep bir ağızdan şeklinde de kullanılır. Bir ağızdan sözcük öbeği başına hep sözcüğü getirilerek kullanıldığı zaman ise birleşik kelimeler kategorisine dahil olur. Nitekim bu sözcük öbeği hep bir ağızdan şeklinde kullanıldığı zaman da ayrı olarak yazılır. Yani bir ağızdan yazımı mutlaka bu sözcük öbeğini oluşturan kelimeler arasında boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır. Böylelikle herhangi bir bağlamda sesletilebilen bu zarf sözcüğü yazılı dilde de doğru bir şekilde kullanılmış olur.

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