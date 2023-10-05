Estağfurullah nasıl yazılır? Estağfurullah mı estağfirullah mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Profesyonel olarak yazı yazarken, sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de kelimenin nasıl yazıldığıdır. Hatalı bir biçimde yazılan kelimeler bilgi kirliliğini de beraberinde getirir. Türk Dil Kurumu ise birincil kaynak olarak bu sorunun önüne geçmek için resmi internet sitesinde paylaşıma açtığı çevrim içi sözlük ile tüm sözcüklerin doğru yazımını sorgulama fırsatı tanır. Türkçeye Arapçadan geçmiş olan Estağfurullah sözcüğü, Estağfiru ve Allah sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelir.

Estağfurullah nasıl yazılır?

Gündelik yaşamda teşekkür ya da iltifat karşısında nezaket ve alçak gönüllülük ifadesi olarak “Estağfurullah” sözü söylenir. Estağfurullah, İstiğfar, Tevbe sözcükleri Arapçada aynı anlamlarda kullanılan kelimelerdir. Estağfurullah TDK anlamı ‘incelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir söz.’ şeklinde açıklanır. Kelimenin Türkçeleşmiş söylenişi Arapça aslından farklıdır ve otoriteler bu telaffuza uygun yazma konusunda karar almıştır. İki kelimenin birleşmesiyle oluşan Estağfurullah yazımı bitişik olması gereken bir kelimedir.

Estağfurullah mı estağfirullah mı?

Dilimize yabancı dillerden geçen yüzlerce kelime bulunur. Bu kelimeler Türkçeleşerek, Türkçe ağız yapısına uygun bir biçimde söylenir ve yazılır. Bu sözcükler halk arasında sıklıkla kullanılan sözcüklerdir. Yabancı lisanlardan dilimize geçen kelimelerin telaffuz ve yazı dilindeki kullanımlarında bazı hatalar yapılabilir. İletişimin oldukça önemli olduğu bir dönemde bile sıklıkla yaşanan sorunlarından bir tanesi yazım hatalarıdır.

Yazım hatası yapılan kelimelerden bir tanesi de ‘estağfurullah’ sözcüğüdür. Sözcüklerin yanlış yazılması sosyal medya platformlarında kolayca yayılabilir ve doğru olarak kabul edilebilir. Bu durum ise büyük bir bilgi kirliliğine yol açar. Bu nedenle yazımında tereddüt yaşanan estağfurullah gibi kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgi edinmek gerekir. Estağfurullah doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.