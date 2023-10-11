Bir kere nasıl yazılır, bir kere yazımı nasıl olmalıdır? Bir kere ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK güncel sözlüğü üzerinden incelendiği zaman iki ayrı şekilde tanımlandığı görülen bir kere sözcüğü zarf türündedir. İki ayrı kelimenin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulan bu zarf sözcüğü birleşik kelimeler arasında yer almaz. Buna ek olarak incelenen sözcük öbeğinin içerdiği kelimelerin ek almadığı ve herhangi bir ses değişmesine uğramadığı görülür. Dolayısıyla bir kere sözcük öbeğinin TDK'ye göre doğru olan yazılışı sunulan bu detaylı bilgiler ışığında açıklanabilir.

Bir kere nasıl yazılır?

Bir kere ifadesi iki ayrı anlamda kullanılan bir zarf sözcüğü olarak açıklanabilir. Yani iki ayrı kelimenin kalıplaşmış olarak bir arada kullanılmasıyla oluşturulan bu zarf sözcüğü TDK güncel sözlüğünde 2 ayrı şekilde tanımlanır. Bunların ilki aslında iken ikincisi ise bir defa olarak, bir kez olmak üzere, bir defacık, bir kerecik şeklindedir. İlk anlamıyla aslında ifadesinin eş anlamlısı olarak kullanılan bir kere sözcük öbeğinin nasıl yazılması gerektiği merak edilir.

"Bir kere ayrı mı yazılır?" sorusunu gündeme taşıyan kişilere sunulması gereken doğru yanıt "evet" şeklindedir. Çünkü bu zarf sözcüğü bir kelime öbeği olarak ele alınırken birleşik sözcük değildir. Bununla birlikte ele alınan zarf sözcüğünün içerdiği kelimelerin herhangi bir ses değişmesine uğramaması da "Bir kere bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" şeklinde yanıt verilmesi gerektiğini gösterir. Bir kere TDK kurallarına göre ayrı yazılmalıdır. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre bir kere doğru yazılışı:

Bir kere (doğru yazılışı)

Birkere (yanlış yazılışı)

Bir kere ayrı mı yazılır?

Bir sözcüğün doğru yazılışını merak eden kişilere bilgi aktarılırken ilgili kelimenin yapısı, türü ve anlamı gibi pek çok detay dikkate alınmalıdır. Nitekim bir kere sözcük öbeğinin anlamı, türü ve yapısı incelendiği zaman da bu zarf kelimesinin ayrı olarak yazılması gerektiği saptanır. Dolayısıyla bir kere doğru yazılışı TDK'ye göre bir ve kere kelimelerinin arasında boşluk bırakılacak şekildedir. Bu sözcüğün günlük yaşamda "bi kere" şeklinde sesletilmesi nedeniyle yazılı dilde de bitişik olarak yanlış kullanıldığı görülür. Ancak Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmemesi için bu zarf sözcüğü ayrı şekilde yazılmalıdır.

