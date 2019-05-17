Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer! Ezgi Eyüboğlu hangi rolde oynuyor?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak ve Alper Saldıran'ın paylaştığı Bir Aile Hikayesi'nin kadrosuna son olarak Payitaht: Abdülhamid dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu dahil oldu. Ezgi Eyüboğlu dizide Berk'in eski aşkı Nil'i canlandıracak.

Bir Aile Hikayesi, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX TV'de.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üçüzlerin dokuzuncu doğum günü gelip çatmıştır. Her zamankinden farklı olarak bu yıl ayrı ayrı kutlamak isterler. Ancak bu durum Reyhan ve Cem’i epey zorlayacaktır. Berk’in doğum günü partisine katılım çok olurken, Beste ve Mahur’un partisi sönük kalır. Beste en yakın arkadaşını bile Berk’in partisine kaptırınca üzüntüden kendini odaya kapatır. Cem ve Reyhan, günün sonunda onu mutlu etmenin yolunu bulacaktır.

Mahur, Şakir’in ilaç tedavisini bırakmak istediğini öğrenir. Onu hayata bağlamak için yeni bir neden arayışına girer. Müjde’nin gebelik ihtimali Mahur’a aradığı çözümü verecektir. Şehnaz’ın sözleriyle yıkılan Beste, Erdem’e görünmeden evden kaçar, kimsenin telefonuna çıkmaz. Öte yandan Şehnaz hala Erdem’le Ceylan’ı barıştırmaya çalışmaktadır.

Oyunu yetiştirmek için gece gündüz prova yapan Berk ve Hülya yakınlaşır. Ancak Derya’nın ani dönüşü Berk’i zor durumda bırakır. İki kadın arasında kalan Berk hiç umulmadık bir seçim yapacaktır.

