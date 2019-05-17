MAGAZİN

Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer! Ezgi Eyüboğlu hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 17.05.2019 02:25 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi'ne 11. yeni bölümde güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu katılıyor. Peki Ezgi Eyüboğlu hangi rolde oynayacak? İşte Bir Aile Hikayesi 11. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak ve Alper Saldıran'ın paylaştığı Bir Aile Hikayesi'nin kadrosuna son olarak Payitaht: Abdülhamid dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu dahil oldu. Ezgi Eyüboğlu dizide Berk'in eski aşkı Nil'i canlandıracak.

ezgi-eyuboplu

Bir Aile Hikayesi, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX TV'de.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Üçüzlerin dokuzuncu doğum günü gelip çatmıştır. Her zamankinden farklı olarak bu yıl ayrı ayrı kutlamak isterler. Ancak bu durum Reyhan ve Cem’i epey zorlayacaktır. Berk’in doğum günü partisine katılım çok olurken, Beste ve Mahur’un partisi sönük kalır. Beste en yakın arkadaşını bile Berk’in partisine kaptırınca üzüntüden kendini odaya kapatır. Cem ve Reyhan, günün sonunda onu mutlu etmenin yolunu bulacaktır.

Mahur, Şakir’in ilaç tedavisini bırakmak istediğini öğrenir. Onu hayata bağlamak için yeni bir neden arayışına girer. Müjde’nin gebelik ihtimali Mahur’a aradığı çözümü verecektir. Şehnaz’ın sözleriyle yıkılan Beste, Erdem’e görünmeden evden kaçar, kimsenin telefonuna çıkmaz. Öte yandan Şehnaz hala Erdem’le Ceylan’ı barıştırmaya çalışmaktadır.

Oyunu yetiştirmek için gece gündüz prova yapan Berk ve Hülya yakınlaşır. Ancak Derya’nın ani dönüşü Berk’i zor durumda bırakır. İki kadın arasında kalan Berk hiç umulmadık bir seçim yapacaktır.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için kimi öldürecek?Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için kimi öldürecek?
ATV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!ATV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Aile Hikayesi bir aile hikayesi 11. yeni bölüm fragmanı izle ezgi eyüboğlu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için Veli'yi mi öldürecek? Çarpışma 22. son bölüm izle!

Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için kimi öldürecek?

Zengin ve Yoksul dizisi bitiyor mu? Final ne zaman?

ATV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Bizim Hikaye bu akşam neden yok? Bizim Hikaye final bölümü ne zaman? Fox TV 16 Mayıs yayın akışı

Bizim Hikaye hayranlarına kötü haber!

'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor!

'Behzat Ç'nin efsane kadrosu geri dönüyor!

EDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndü

EDHO son bölümde beklenmeyen 2 ayrılık! Diziyi izleyenler şaşkına döndü

Kadın'da Sarp'a ailesinin önünde büyük şok! Kadın dizisi 62. son bölüm izle!

Kadın'da Sarp'a ailesinin önünde büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.