Afra Saraçoğlu "Her şey çok pahalı" diyerek sitem etti

Ekranların sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, uzun bir aradan sonra televizyona dönen Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte “A.B.İ – Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak.

“Yalı Çapkını” dizisindeki başarısıyla büyük çıkış yakalayan Saraçoğlu’nun, yeni projesinden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı iddiaları vardı.

Oyuncu son olarak katıldığı bir yayında verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Oyuncu "Şimdiye kadarki en pahalı pişmanlığın nedir?" sorusuna da sitem ederk yanıt verdi.

Afra Saraçoğlu "Şu an aldığım her şeye üzülüyorum. Her şey çok pahalı ya harcadığım şeylere 'bu da bu kadar oldu mu ya? Yani buna bu kadar para verilir mi

arkadaş' noktasındayız bence hepimiz." yanıtını verdi.