Bir Aile Hikayesi'nde Ezgi Eyüboğlu hangi rolde oynuyor? Bir Aile Hikayesi 11. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Seren Şirince gibi sevilen oyuncuların eşlik ettiği, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Murat Öztürk ’ün oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı dizide Eyüboğlu, Nil karakterine hayat verecek.

Nil, Berk’in (Birkan Sokullu) unutamadığı eski sevgilisi rolünde, 18 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 11. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üçüzlerin dokuzuncu doğum günü gelip çatmıştır. Her zamankinden farklı olarak bu yıl ayrı ayrı kutlamak isterler. Ancak bu durum Reyhan ve Cem’i epey zorlayacaktır. Berk’in doğum günü partisine katılım çok olurken, Beste ve Mahur’un partisi sönük kalır. Beste en yakın arkadaşını bile Berk’in partisine kaptırınca üzüntüden kendini odaya kapatır. Cem ve Reyhan, günün sonunda onu mutlu etmenin yolunu bulacaktır.