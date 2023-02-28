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Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı

28.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile, memleketleri Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Yan yana dizilen tabutlar, görenlerin yüreğini dağladı.

Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Hatay’daki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Astsubay Başçavuş Fikret Şahin (45), eşi Feride Şahin (41) ve çocukları Melis (13) ve İnci Şahin (5) enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Şahin ailesi için memleketleri Sivas’ta cenaze namazı düzenlendi.

Ay Yıldız camiinde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazına; Şahin ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fikret Şahin için askeri tören düzenlenirken, Şahin ailesinin yan yana dizilen tabutları yürek dağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şahin ailesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

Sivas Namaz Vakitleri 28 Şubat Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
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Yatsı
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