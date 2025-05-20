Bir anda gökyüzünde görüldü, herkes ne olduğunu merak etti! Doğa olayı sanıldı ama gerçek başka çıktı

ABD'nin dört bir yanında görülen parlak beyaz bir ışık şaşkına çevirdi. Aurora etkisinin yoğunlaştığı gece saatlerinde ortaya çıkan bu ışık 'STEVE' fenomeni zannedilse de gerçek başka çıktı.

"YAKIT BOŞALTMASI SONUCU..."

ökbilimci Dr. Jonathan McDowell, ışığın aslında bir roketin yakıt boşaltması sonucu oluştuğunu açıkladı. Çin merkezli LandSpace Technology şirketi, olaydan yaklaşık bir saat önce Zhuque-2E Y2 isimli roketini uzaya fırlatmıştı. Boşaltılan bu yakıt, iyonosferdeki plazmayla kimyasal reaksiyona girerek gökyüzünde beyazımsı ve ürkütücü bir parıltı oluşturdu.

Dr. McDowell, X'te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"TLE verileri Zhuque-2 roketinin ikinci aşamasının 17 Mayıs 05:25 UTC'de ABD'nin Four Corners bölgesi üzerinden geçtiğini ve gözlenen ışıklı bulutun kaynağı olduğunu doğruluyor."