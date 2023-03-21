İngilizcenin nasıl yazılır, İngilizcenin yazımı nasıl olmalıdır? İngilizcenin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İngilizce, ABD, İngiltere, Avusturalya ve İngiliz uygarlığı tarafından benimsenen ve kullanılan bir dildir. Ingilizce sözcüğü çeşitli ekler alarak kullanılabilir. İngilizce kelimesini yazarken -dA ve -nIn gibi ekler geldiğinde yazım nasıl olur karıştırılabiliyor. İngiltere, Türkiye, Almanya gibi ülke isimleri özel isim olduğundan ek aldığında kesme işaretinin kullanılması dil isimlerinde de bu durumun olup olmadığı hakkında şüpheye düşürüyor. İngilizce’nin şeklinde de yazılan bu sözcüğün doğru yazımı İngilizcenin şeklindeki yazımıdır.

İngilizcenin nasıl yazılır?

Özellikle son zamanlarda oldukça yaygınlaşan yazılı iletişimlerde kelimelerin doğru kullanımı oldukça önemli bir yer tutar. Gerek daha kaliteli bir iletişim kurmak gerekse etkin bir iletişim için kelimeleri doğru kullanmak gerekir. Dilimizde bazı kelimelerin yazımları kafaları karıştırır ve doğru yazım şekli merak edilir. İngilizcenin doğru yazılışı da en çok merak edilen ve araştırılan kelimeler arasında yer alır. Kelime doğru bir şekilde kullanılmak isteniyor ise kesme işareti ile ayrılmamalı ve birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Bu bağlamda en çok sorulan sorulardan biri olan "İngilizcenin bitişik mi yazılır?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman bitişik bir şekilde yazıldığı söylenmelidir. Türkçede özellikle ek almış kelimelerde pek çok yazım hatasıyla karşılaşılabilir. Ek alan kelimelerin ayrı yazılması gereken bazı kelimeler olduğu gibi birleşik yazılanları da vardır. Kesme işareti kullanılarak ayrılmayan İngilizcenin sözcüğü için kafa karıştıran sorularda biri de "İngilizcenin mi İngilizce'nin mi?" sorusudur.

İngilizcenin yazımı ile ilgili örnek cümleler

Kelimelerin doğru telaffuzu kadar doğru yazımı da oldukça önemlidir. Daha etkin metinler oluşturabilmek için kelimelerin doğru bir şekilde yazılmaları şarttır. Kelimelerin doğru yazılışları Türk Dil Kurumu tarafından çevrim içi olarak da yayınlanır. İngilizcenin TDK kuralları kapsamında doğru yazılışı ekin kesme işareti ile ayrılmadan birleşik bir şekilde yazılmasıdır. Dilimizde yer alan kelimelerin doğru yazılışlarının tam anlamıyla öğrenilebilmesi için bazı örnek cümleler ile açıklanması gerekebilir. İngilizcenin ayrı mı yazılır sorusuna şu şekilde örnek cümleler ile yanıt verilebilir: