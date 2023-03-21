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İtibarıyla nasıl yazılır, itibarıyla yazımı nasıl olmalıdır? İtibarıyla mı itibariyle mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.03.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime sayısı bakımından oldukça zengindir. Kökenleri farklı pek çok kelime günümüze kadar gelerek kullanılmaktadır. En çok yapılan hatalardan biri de yazım yanlışlarıdır. Sözcüklerin yanlış yazılması anlam bozukluklarına ve cümlede hatalara neden olur. Pek çok kişi yazım yanlışlarını düzeltmek için sözcüklerin doğru yazılışlarını araştırır. Yaygın olarak yanlış yazılan itibarıyla sözcüğü de bu sözcüklerden biridir. Peki, itibarıyla yazımı nasıl olmalıdır?

İtibarıyla nasıl yazılır, itibarıyla yazımı nasıl olmalıdır? İtibarıyla mı itibariyle mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yabancı kökene sahip kelimeler vardır. Bu kelimeler dilimize yerleşmiştir ve günlük yaşamda kullanılır. İtibar kökeninden türemiş olan itibarıyla sözcüğü Arapça kökenlidir. Kelime anlamı bakımından "-den sayılmak üzere" olan bu sözcüğün hem anlamında hem de yazımında sıklıkla yanlışlıklar yapılıyor. Pek çok kaynakta itibariyle şeklinde yazılan bu sözcüğün doğru yazılışı merak edilir. Söylenirken ünlü harflerde yumuşama oluşan bu sözcük yazılırken farklı telaffuz edilirken farklıdır. Kelimenin doğru yazımı itibarıyla şeklindedir.

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İtibarıyla nasıl yazılır?

İtibarıyla sözcüğü günlük konuşma dilinde ve resmî yazışmalarda yaygın olarak karşılaşılan sözcükler arasında yer alır. Özellikle “an itibarıyla” şeklindeki kullanım televizyonlarda ve haberlerde sıklıkla rastlanır. İtibarıyla yazımı ve anlamı dolayısıyla da kullanışı hakkında yanlışlıklar sıklıkla yapılabilir. Çeşitli kaynaklarda itibariyle şeklinde kullanıldığı görülen bu sözcük kafa karışıklığına sebep olur. İtibarıtla mı itibariyle mi konusu doğru olduğu bilinmeli ve doğru şekilde kullanılmalıdır. İtibarıyla TDK kaynaklarında doğru şekilde yazılışı olarak belirtilmiştir. İtibariyle şeklindeki kullanım ise yazım hatasına sebep olacaktır. Telaffuzu sırasında kelimeler yumuşayarak itibariyle şeklinde okunur, fakat doğru yazılışı itibarıyla şeklindedir.

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İtibarıyla doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Sözcüklerin doğru yazılması dilimizi doğru şekilde kullanabilmek için gereklidir. Telaffuzu farklı yazılışı farklı olan sözcüklerin yazılışları karıştırılabiliyor. İtibarıyla da bu sözcüklerden biridir. İtibariyle şekline telaffuz edilen sözcük okunduğu gibi yazılmaz. Söylenirken sonunda e harfi var gibi telaffuz edilen sözcüğün yazılışında sonuna /a/ harfi gelir. "İtibarıyla" kelimenin doğru yazılışıdır. "İtibariyle" şeklindeki yazım hatalıdır. İtibarıyla doğru yazılışı örnek cümleler ile açıklanabilir.

  • An itibarıyla yeni konular açıklandı. (Bu cümlede sözcük doğru şekilde kullanılmıştır.)
  • Giydiği kıyafetler itibariyle dilenciden farksızdı. (Bu cümlede yazım yanlışı vardır.)
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