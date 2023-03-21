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Gök taşı nasıl yazılır, gök taşı yazımı nasıl olmalıdır? Gök taşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.03.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökyüzünde pek çok cisim vardır. Bu isimler farklı şekillerde adlandırılır. Gökten düşen isim anlamına gelen gök taşı da bu sözcüklerden biridir. İki ayrı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bu sözcüğün yazımında hatalar ile karşılaşılabiliyor. Pek çok kişi tarafından karıştırılan bu sözcüğün bitişik mi ayrı mı yazıldığı merak edilir. Peki, gök taşı nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Gök taşı nasıl yazılır, gök taşı yazımı nasıl olmalıdır? Gök taşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki ayrı kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam ifade eden bir sözcük oluşturması ile birleşik kelimeler oluşur. Bazı birleşik kelimeler bitişik yazılırken bazıları ise ayrı yazılıyor. Yazım kurallarına uygun şekilde cümle kurmak için sözcüklerin doğru yazımı bilinmesi gerekir. Gök cisimlerinden biri olan gök taşı da birleşik kelimelerden biridir. Bu sözcüğün doğru yazımı Türk Dil Kurumu sözlüğü ve diğer sözlüklerde ayrı olarak yazıldığı bilinir.

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Gök taşı nasıl yazılır?

Gök taşı gezegenler arasında hareket eden, bütünüyle gaz haline geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim anlamına gelir. Aynı zamanda bu hava taşı, şimşek taşı, meteor, meteorit de denir. Gök taşı yazımı pek çok kaynakta göktaşı olarak bitişik yazıldığı görülür. Sözcüğü doğru şekilde kullanabilmek için doğru yazımını bilmek önem taşır. Gök taşı ayrı mı yazılır?" sorusu pek çok kişi tarafından merak edilir. Gök taşı TDK kaynaklarında ayrı olarak yazılmıştır. “Göktaşı” şeklindeki yazımı hatalı olarak belirtilmiştir.

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Gök taşı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Birleşik kelimelerin bir kısmı ayrı yazılırken bir kısmı birleşik olarak yazılır. Türk Dil Kurumu, ayrı yazılan birleşik kelimeler ve bu kuralları açıklamıştır. Bu kurallara göre gök isimleri ayrı yazılır. Çoban yıldızı, kutup yıldızı, gök taşı gibi sözcükler ayrı olarak yazılmalıdır. Bu konuda gök taşı bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusundaki tereddüt giderilebilir. Meteor taşı, hava taşı, şimşek taşı olarak da adlandırılan gök taşı ve diğer gök cisimlerinin tamamı ayrı olarak yazılmalıdır.

  • Her yıl dünyaya yaklaşan binlerce gök taşı olduğu gözlemleniyor. (Doğru)
  • Uzay boşluğunda göktaşı yağmuru başladığını duyurdular. (Yanlış)
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