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Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 24.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya'sına karşı savaşırken 40 mürettebatıyla kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sovyetler Birliği’ne ait denizaltı 77 yıl sonra bulundu.

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan U-308 tipi ‘Semga’ isimli denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi’nde ortadan kaybolmuştu. Savaştan sonra da aranan denizaltı bir türlü bulunamamıştı.

FİNLANDİYA KÖRFEZİNDE BULUNDU

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Semga isimli denizaltı kaybolduktan tam 77 yıl sonra araştırmacılar tarafından Finlandiya Körfezi’nde bulundu.

TOP İSABET ETMİŞ!

Yapılan araştırmada top isabet etmesiyle denizaltının battığı tespit edildi. Ekip tarafından denizaltı üzerinde araştırma çalışmalarının sürdürüleceği açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz gemi Nazi almanya

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