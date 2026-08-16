Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören 154 yıllık tarihi Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde, restorasyon çalışmaları öncesinde son ayin düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hayırseverlerin desteğiyle aslına uygun olarak yenilenecek olan tarihi yapı, duaların ardından restorasyona alındı.

Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da depremin izlerin silinmeye devam ediyor. Kentte bina stoku inşa edilirken bir yandan da tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde duvarlarında ve müştemilat alanlarında hasar oluşan 1872 yapımı tarihi Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde restorasyon süreci başladı. Tarihi mekanda çalışmalar öncesinde "Surp Badarak" ayini gerçekleştirildi. Anadolu Ermeni Cemaati Sorumlusu Peder Avedis Tabaşyan'ın yönettiği ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katıldığı ayinde birlik, beraberlik ve yaraların sarılması temennisinde bulunuldu.

Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık 1

"DEVLETİMİZİN VE HAYIRSEVERLERİMİZİN KATKISIYLA AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Ayin sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, depremin bölgede büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Samandağ Vakıflı'daki kilisemizi onarıp ibadete açmıştık. İskenderun'daki kilisemiz için de beklenen onarım izinleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hibesi çıktı. Kilisemizin statiği bozuldu ama şükürler olsun ki ayakta kaldı. Cemaatimizin hayırseverleri ve devletimizin büyük desteğiyle burayı aslına uygun şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık 2

Depremin ardından yürütülen ihya ve inşa çalışmalarına da değinen Maşalyan, devletin bölgeyi ayağa kaldırmak adına takdire şayan bir irade ortaya koyduğunu vurguladı.

Ayine katılan vatandaşlardan Anto Paylan da kilisenin tadilatının hızlıca tamamlanmasını diledi.

Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık 3

Ayine katılanlardan Hanım Dolaş, "Kilisemize yardımlar da gelirse daha güzel olacak. Devletimizden Allah razı olsun, yardım yolladılar. Mutluyuz, inşallah her şey güzel olur" diye konuştu.

Ayinin ardından ibadete kapatılan tarihi kilisede restorasyon ekiplerinin çalışmalara başladığı bildirildi. Ayine Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran ve çok sayıda cemaat üyesi katıldı.

Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık 4

Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum'un sırrı 171 sene sonra çözüldü!Osmanlı arşivinden çıktı: Erzurum'un sırrı 171 sene sonra çözüldü!
Değeri tam 5 milyon TL! Avrupa'dan bile görmeye geliyorlarDeğeri tam 5 milyon TL! Avrupa'dan bile görmeye geliyorlar

Anahtar Kelimeler:
kilise restorasyon ayin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.