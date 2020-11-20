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Bir Annenin Günahı dizisinde Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas hangi rollerde oynuyor? Yusuf ve Yağmur'un aşk hikayesi

20.11.2020 02:07 | Son Güncelleme:
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Bir Annenin Günahı dizisinde Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas hangi rollerde oynuyor? Yusuf ve Yağmur'un aşk hikayesi

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Yusuf karakteriyle, Simay Barlas’ın oynadığı Yağmur arasında yaşanacak imkansız aşk her yaştan izleyiciyi etkileyecek.

Kanal D’nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nın ekrana gelmesine sayılı günler kaldı. Oğlu Yusuf’un hayatta kalması için suç işlemek zorunda kalan Suna’nın (Özge Özberk) dramını işleyen dizi, “Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?” tartışmasını gündeme taşıyacak.

YUSUF VE YAĞMUR'UN AŞK HİKAYESİ

Dramatik sahneleri kadar farklı dünyalardan iki gencin, Yusuf ve Yağmur’un aşk hikayesini de işleyen Bir Annenin Günahı, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.

Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Bir Annenin Günahı 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Bir Annenin Günahı 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan, becerikli ve zeki bir üniversite öğrencisidir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerde gizli gizli çalışır. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşamaktadır. Ancak Yağmur’la tanışınca hayatı bambaşka bir yola girecektir.

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Simay Barlas’ın oynadığı Yağmur karakteri ise özgüveni yüksek, dürüst ve güzel bir kızdır. Ailenin tek çocuğu olan Yağmur’un, babasıyla çok özel bir ilişkisi vardır. Bu yüzden babasının ölümü en çok onu etkiler. Ağır bir depresyona girmiştir. Onu bu karanlıktan Yusuf çekip alacaktır.
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Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı", ilk bölümüyle 21 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

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