EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Yazım Kuralları
  4. Bir arada nasıl yazılır? Bir arada ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir arada nasıl yazılır? Bir arada ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

31.01.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan pek çok sözcük yazıya dökülürken yanlışlıklar yapılabilir. Kelimelerin doğru şekilde yazılışı paragraf akışı ve kelime anlamı için oldukça önemlidir. Yazımı karıştırılan sözcükler arasında bir arada sözcüğü de yer alır. İki sözcüğün yan yana gelişi ile oluşan bir arda kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır kafa karıştırıcıdır. Peki bir arada nasıl yazılır?

Bir arada nasıl yazılır? Bir arada ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ayrı kelimelerden oluşan birleşik sözcüklerin yazımı dil bilgisinde en çok karıştırılan konular arasında yer alır. Bazı durumlarda sözcükler birleşik yazılırken bazı durumlarda ise ayrı şekilde yazılması doğrudur. Ayrı yazıldığı takdirde anlamında bir bozulma olmayan sözcüklerin birleşik yazılışı doğru kabul edilir. Bir arada sözcüğünün ayrı yazımı doğrudur.

Bir Arada Nasıl Yazılır?

Türkçe dil bilgisi konusunda yazım ve imla kuralları büyük bir yere sahiptir. Kelimelerin doğru yazılması hem anlamlarının bozulmaması için hem de akıcı paragraflar oluşturmak için gereklidir. Bir arada tdk kaynağında ayrı olarak yazılan sözcüklerden biridir. Birleşik yazılan sözcüklerin ayrı yazım kurallarından biri olan sözcükler ayrıldığında anlamda bir bozulma ve değişimin olmamasından ayrı şekilde yazılır. Bir arada bitişik mi yazılır sorusunun cevabı bu sözcüğün ayrı şekilde yazımının doğru olduğudur.

Bir Arada Doğru Yazılışı

Bir arada sözcüğü yazımı karıştırılan ve sıklıkla yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Bir arada ayrı mı yazılır kafada soru işareti oluşturan bir durumdur. Sözcüğün birarada şeklinde bitişik kullanımı cümlede yazım yanlışı olmasına neden olur. Bir arada yazımı sırasında bir ve arada kelimeleri arasında boşluk bırakılması gerekir. Doğru ve yanlış yazımına örnek cümleler gösterilebilir.

  • Herkesin bir arada olduğu günler şenlik havasında geçiyor. (Burada ayrı şekilde kullanılan bir arada sözcüğü doğrudur ve cümlede yazım yanlışı yoktur.
  • Salı günü birarada yemek yiyeceğimize dair söz verdik. (Bu cümlede bitişik yazılan bir arada sözcüğü cümlede yazım yanlışı olmasına yol açmıştır.) Doğru kullanımı: Salı günü bir arada yemek yiyeceğimize dair söz verdik.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı Özel Adların YazılışıYabancı Özel Adların Yazılışı
Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
Özel zıt anlamlısı nedir? Özel zıt anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.