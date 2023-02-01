EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Sıra dışı nasıl yazılır? Sıra dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sıra dışı nasıl yazılır? Sıra dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.01.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde sözcükler okunduğu gibi yazılıyor olsa da yazımı karıştırılan pek çok sözcük vardır. Özellikle iki farklı sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan bitişik sözcükler ve iki ayrı sözcüğün oluşturduğu ikilemelerin yazılması oldukça kafa karıştırır. Bu sözcüklerin ayrımını yapabilmek ve doğru şekilde yazabilmek yazım yanlışı olmadan cümle kurmak için önemlidir. Peki sıra dışı nasıl yazılır? Sıra dışı doğru şekilde yazımı nedir?

Sıra dışı nasıl yazılır? Sıra dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu sözcüklerin doğru yazımlarını öğrenmek için kaynak olarak kullanılabilir. Kelimelerin doğru şekilde yazımlarını yayınlayan, imla kurallarını ve sözcük anlamlarını belirleyen TDK yazımı karıştırılan sözcüklerin anlaşılması için de oldukça önemlidir. İki farklı sözcüğün bir araya gelerek oluşan bazı kelimeler bitişik yazılırken bazıları ayrı şekilde yazılır. Sıra dışı kelimesi de iki ayrı kelimeden oluşan bir sözcük olarak kullanılır.

Sıra Dışı Nasıl Yazılır?

Yazım ve imla kurallarını doğru bilmek akıcı paragraflar oluşturmakta, Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmakta ve günlük yaşamda oldukça önemlidir. Yazımları karıştırılan sözcüklerin doğru şekilde kullanılması ile yazım yanlışı yapılması önlenebilir. Sıra dışı ayrı mı yazılır yoksa sıra dışı bitişik mi yazılır pek çok kişi tarafından merak edilir. Alışılmışın dışında, beklenmedik anlamlarına gelen sıra dışı sözcüğünün doğru kullanımı ayrı olarak yazılmasıdır.

Sıra Dışı Doğru Yazılışı

Sıra dışı sözcüğü yazımı karıştırılan sözcükler arasında yer alır. Sıra dışı tdk kaynağında ayrı olarak yazılmıştır. Sıradışı şeklinde kullanım yanlış iken sıra dışı yazımı doğru olacaktır. İki farklı sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu kelimeler bazı durumlarda ayrı yazılırken bazı durumlarda bitişik yazılır. Dış, iç ve sıra sözcüğü geçen birleşik kelimeler ayrı olarak yazılmalıdır. Örneğin;

  • Sıra dışı,
  • Avuç içi,
  • Peşi sıra,
  • Ara sıra

Bu sözcüklerin bitişik yazılması yazım yanlışına sebep olur. Aynı zamanda sıra dışı ile aynı anlama sahip olağan dışı sözcüğü de ayrı olarak yazılır. Yine yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olan yasa dışı da ayrı yazılan bitişik kelimeler arasında yer alır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.