Sıra dışı nasıl yazılır? Sıra dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu sözcüklerin doğru yazımlarını öğrenmek için kaynak olarak kullanılabilir. Kelimelerin doğru şekilde yazımlarını yayınlayan, imla kurallarını ve sözcük anlamlarını belirleyen TDK yazımı karıştırılan sözcüklerin anlaşılması için de oldukça önemlidir. İki farklı sözcüğün bir araya gelerek oluşan bazı kelimeler bitişik yazılırken bazıları ayrı şekilde yazılır. Sıra dışı kelimesi de iki ayrı kelimeden oluşan bir sözcük olarak kullanılır.

Sıra Dışı Nasıl Yazılır?

Yazım ve imla kurallarını doğru bilmek akıcı paragraflar oluşturmakta, Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmakta ve günlük yaşamda oldukça önemlidir. Yazımları karıştırılan sözcüklerin doğru şekilde kullanılması ile yazım yanlışı yapılması önlenebilir. Sıra dışı ayrı mı yazılır yoksa sıra dışı bitişik mi yazılır pek çok kişi tarafından merak edilir. Alışılmışın dışında, beklenmedik anlamlarına gelen sıra dışı sözcüğünün doğru kullanımı ayrı olarak yazılmasıdır.

Sıra Dışı Doğru Yazılışı

Sıra dışı sözcüğü yazımı karıştırılan sözcükler arasında yer alır. Sıra dışı tdk kaynağında ayrı olarak yazılmıştır. Sıradışı şeklinde kullanım yanlış iken sıra dışı yazımı doğru olacaktır. İki farklı sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu kelimeler bazı durumlarda ayrı yazılırken bazı durumlarda bitişik yazılır. Dış, iç ve sıra sözcüğü geçen birleşik kelimeler ayrı olarak yazılmalıdır. Örneğin;

Sıra dışı,

Avuç içi,

Peşi sıra,

Ara sıra

Bu sözcüklerin bitişik yazılması yazım yanlışına sebep olur. Aynı zamanda sıra dışı ile aynı anlama sahip olağan dışı sözcüğü de ayrı olarak yazılır. Yine yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olan yasa dışı da ayrı yazılan bitişik kelimeler arasında yer alır.



