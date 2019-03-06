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Bir bardak pirinç suyunun sağlığımıza kattığı 5 fayda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Asyalıların şifa bulduğu pirinç suyunun faydalarının farkında değiliz ve neredeyse her hafta litrelerce bu şifalı suyu çöpe gönderiyoruz. Son derece kolay ve ekonomik olan pirinç suyu ile sağlığınıza fayda katmak ister misiniz? Öyleyse bu yazımız sizler için geliyor.

Son derece besleyici olan pirinç suyu hakkında tüm detayları paylaşıyoruz. Denemek isteyenleri şöyle alalım;

Bir bardak pirinç suyunun sağlığımıza kattığı 5 fayda

Pirinç suyu nedir? Nasıl yapılır?

Pirinç suyu nedir? Nasıl yapılır?
Pirinç suyunu; pişirmeden önce suda bekletilmiş pirinç süzülebilir (elde edilen su) ya da pirinci haşlarken nişastasını bıraktığı sudan elde edebilirsiniz.

Taze tüketmeyi tercih edin

Taze tüketmeyi tercih edin
Kaynama işlemi sırasında pirincin bıraktığı nişastada, yararlı aminoasitler ve mineraller bulunur. Bu içeceği tüketmenin en iyi yolu, hazırlandığı anda hemen tüketmektir. Eğer daha fazla miktarlarda hazırlayıp saklamak isterseniz, buzdolabında 2-3 güne kadar muhafaza edebilirsiniz.

Işıldayan bir cilt için pirinç yufkası suyu

Işıldayan bir cilt için pirinç yufkası suyu
Pirinç, birçok farklı vitamin ve mineral açısından, özellikle de B vitamini açısından oldukça zengindir. B vitaminleri, cilt hücrelerinin sağlıklı olması için şarttır. Pirinç yufkasını kaynatıp nişastasını suya vermesini sağlamak suretiyle konsantre bir B vitamini kaynağı elde edebilirsiniz. Bu suyun en yaygın kullanım şekli içilerek olsa da, birçok kadın bir tonik olarak yüzlerini ve saçlarını temizlemede de kullanıyor. Çin ve Hindistan'daki kadınlar, uzun koyu renk saçlarının parlaklığını, pirinçli su ile durulamalarına borçlu olduklarını söylüyorlar. Ayrıca ek bir bilgi olarak; Asyalı kadınların çoğunun saçı 90'lı yaşlara kadar beyazlamaz!

Vücudu güneşin zararlı ışınlarına karşı korur

Vücudu güneşin zararlı ışınlarına karşı korur
Pirinç suyu, harika bir karbonhidrat kaynağıdır. Pirinç suyu tüketmek önemli mkitarda enerji sağlar. Sindirimi düzeleyen ve kabızlığı önleyen lifler açısından zengin olduğunu söylemeye bile gerek yok. Diğer taraftan pirincin içindeki antioksidanlar, kanseri önlemeye ve cildi güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur.

Obeziteyle savaşmaya yardımcı olabilir

Obeziteyle savaşmaya yardımcı olabilir
Kolesterol içermediği ve sodyum içeriği düşük olduğundan dolayı pirinçli suyu tüketmeninü, kilo kontrolü veya kalp üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Hatta neredeyse hiç yağ içermemesi sebebiyle obeziteyle savaşmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yüksek kan basıncı ve hipertansiyon sorunu olanlar için de uygundur.

Pirinç suyu bekeklerde de harika şekilde işe yarar

Pirinç suyu bekeklerde de harika şekilde işe yarar
Deri döküntülerini tedavi etmek için bebeğin banyo suyuna pirinç suyu ilave edebilirsiniz. Pirinç suyu diğer taraftan, ateşi düşürmeye, ishal ve diğer bağırsak sorunlarını iyileştirmeye de yardımcı olur.
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