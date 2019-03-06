Son derece besleyici olan pirinç suyu hakkında tüm detayları paylaşıyoruz. Denemek isteyenleri şöyle alalım;

Bir bardak pirinç suyunun sağlığımıza kattığı 5 fayda

Pirinç suyu nedir? Nasıl yapılır? Pirinç suyunu; pişirmeden önce suda bekletilmiş pirinç süzülebilir (elde edilen su) ya da pirinci haşlarken nişastasını bıraktığı sudan elde edebilirsiniz.

Taze tüketmeyi tercih edin Kaynama işlemi sırasında pirincin bıraktığı nişastada, yararlı aminoasitler ve mineraller bulunur. Bu içeceği tüketmenin en iyi yolu, hazırlandığı anda hemen tüketmektir. Eğer daha fazla miktarlarda hazırlayıp saklamak isterseniz, buzdolabında 2-3 güne kadar muhafaza edebilirsiniz.

Işıldayan bir cilt için pirinç yufkası suyu Pirinç, birçok farklı vitamin ve mineral açısından, özellikle de B vitamini açısından oldukça zengindir. B vitaminleri, cilt hücrelerinin sağlıklı olması için şarttır. Pirinç yufkasını kaynatıp nişastasını suya vermesini sağlamak suretiyle konsantre bir B vitamini kaynağı elde edebilirsiniz. Bu suyun en yaygın kullanım şekli içilerek olsa da, birçok kadın bir tonik olarak yüzlerini ve saçlarını temizlemede de kullanıyor. Çin ve Hindistan'daki kadınlar, uzun koyu renk saçlarının parlaklığını, pirinçli su ile durulamalarına borçlu olduklarını söylüyorlar. Ayrıca ek bir bilgi olarak; Asyalı kadınların çoğunun saçı 90'lı yaşlara kadar beyazlamaz!

Vücudu güneşin zararlı ışınlarına karşı korur Pirinç suyu, harika bir karbonhidrat kaynağıdır. Pirinç suyu tüketmek önemli mkitarda enerji sağlar. Sindirimi düzeleyen ve kabızlığı önleyen lifler açısından zengin olduğunu söylemeye bile gerek yok. Diğer taraftan pirincin içindeki antioksidanlar, kanseri önlemeye ve cildi güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur.

Obeziteyle savaşmaya yardımcı olabilir Kolesterol içermediği ve sodyum içeriği düşük olduğundan dolayı pirinçli suyu tüketmeninü, kilo kontrolü veya kalp üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Hatta neredeyse hiç yağ içermemesi sebebiyle obeziteyle savaşmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yüksek kan basıncı ve hipertansiyon sorunu olanlar için de uygundur.