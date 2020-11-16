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Bir Başkadır nerede çekildi? Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? İBB'den açıklama geldi!

16.11.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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Bir Başkadır nerede çekildi? Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? İBB'den açıklama geldi!

Netflix'in yeni yerli yapımı Bir Başkadır dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak dizide Meryem karakterinin kullandığı 24 numaralı otobüs hattı araştırılmaya başlandı. Çok sayıda insan 24 numaralı otobüs nereden geçiyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İBB ise 24 numaralı hat ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Netflix'in yeni yerli yapımı Bir Başkadır dizisi konusu, oyunculukları ve çekimleriyle gündemin en çok konuşulanları arasına girmeye başladı. Ancak Bir Başkadır dizisi sosyal medyada farklı nedenlerle de konuşulmaya devam ediyor. Son olarak dizide Meryem karakterinin kullandığı 24 numaralı otobüs merak edildi. İBB ise tartışmalara son verecek önemli bir açıklama yaptı.

24 NUMARALI OTOBÜS NEREDEN GEÇİYOR?

Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterinin 24 numara nereden geçiyor sorusuna yanıt aramasıyla birlikte diziyi izleyenler de bu 24 hattı konusunda merak duymaya başladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 24 İETT hattı ile ilgili bir bilgi bulamadığı için sosyal medyada bu konuyu tartışmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

İBB: "24 NUMARALI BİR HAT BULUNMUYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından 24 numaralı bir hat bulunmadığına dair bir açıklama yapıldı. Merak edenler için, otobüs filosunda 24 numaralı bir hat bulunmadığını açıklayan İBB, paylaşımında Netflix Türkiye hesabını da etiketleyerek "Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

NETFLİX'İN YANITI GECİKMEDİ

Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından ise İBB'nin bu paylaşımının ardından “Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…” şeklinde bir tweet paylaşıldı. Her iki paylaşım da sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BİR BAŞKADIR NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Başkadır dizisinin çekimleri ise İstanbul'da yapıldı. Köy çekimleri genel olarak Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde ve ilçeye bağlı köylerde gerçekleştirildi. Avrupa Yakası'ndaki çekimler ise Şişli'de yapıldı. Bunun yanı sıra İstanbul'un farklı noktalarında ve farklı semtlerinde de çekimler gerçekleştirildi.

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