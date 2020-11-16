Bir Başkadır nerede çekildi? Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? İBB'den açıklama geldi!

Netflix'in yeni yerli yapımı Bir Başkadır dizisi konusu, oyunculukları ve çekimleriyle gündemin en çok konuşulanları arasına girmeye başladı. Ancak Bir Başkadır dizisi sosyal medyada farklı nedenlerle de konuşulmaya devam ediyor. Son olarak dizide Meryem karakterinin kullandığı 24 numaralı otobüs merak edildi. İBB ise tartışmalara son verecek önemli bir açıklama yaptı.

24 NUMARALI OTOBÜS NEREDEN GEÇİYOR?

Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterinin 24 numara nereden geçiyor sorusuna yanıt aramasıyla birlikte diziyi izleyenler de bu 24 hattı konusunda merak duymaya başladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 24 İETT hattı ile ilgili bir bilgi bulamadığı için sosyal medyada bu konuyu tartışmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

İBB: "24 NUMARALI BİR HAT BULUNMUYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından 24 numaralı bir hat bulunmadığına dair bir açıklama yapıldı. Merak edenler için, otobüs filosunda 24 numaralı bir hat bulunmadığını açıklayan İBB, paylaşımında Netflix Türkiye hesabını da etiketleyerek "Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.