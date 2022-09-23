MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir boşanma haberi daha! Tuğba Özerk 'Anlaşamadık' diyerek duyurdu

Bir boşanma haberi daha! Tuğba Özerk 'Anlaşamadık' diyerek duyurdu

23.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar 2021 yılında evlenmişti. Çiftin evlilikleri uzun sürmedi. Özerk boşanacaklarını duyurarak "Anlaşamadık" dedi. Daha önce "Çocuk arzumuz var" diyen şarkıcı boşanmanın dünyanın sonu olmadığını söyledi.

Bir boşanma haberi daha! Tuğba Özerk 'Anlaşamadık' diyerek duyurdu

Gökhan Çıra-Selin Ciğerci, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi ünlü çiftlerin boşanma haberi sonrası bir boşanma haberi de Tuğba Özerk'ten geldi.

2021 yılında Bebek'teki evinde iş insanı Gökmen Tanaçar ile evlenen Özerk evliliğini bitirme kararı aldı. Özerk, 2. Sayfa'ya açıklama yaparak şunları söyledi:

"Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil."

3119190_7aca5b6e15d085a72f37055bf8637582_640x640

Düğün günü çocuk istediklerinin de belirten Özerk, "Evliliğin temellerinden biri de bu. Çocuk arzumuz var. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" demişti.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (23.09.2022)

Ev yaşam ürünlerinde fırsat! Evinizi sonbahara hazırlayın

Harika bir hediye de olabilecek Pandora aksesuarlarında 1500 TL'ye 300 TL indirim

Greyder ayakkabılardaki sezon sonu indirimini kaçırmayın

Gamerlar buraya! Aradığınız her şey Gaming Week haftasına özel en uygun fiyata

Kalitesiyle öne çıkan Eastpak çantalarda dev indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"
Yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"Yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"
Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmediMehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özerk evlilik ele söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Demet Akalın'ı paylaştı! "Bu göğüslerinle..."

Demet Akalın'ı paylaştı! "Bu göğüslerinle..."

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.