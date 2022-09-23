Bir boşanma haberi daha! Tuğba Özerk 'Anlaşamadık' diyerek duyurdu

Gökhan Çıra-Selin Ciğerci, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi ünlü çiftlerin boşanma haberi sonrası bir boşanma haberi de Tuğba Özerk'ten geldi.

2021 yılında Bebek'teki evinde iş insanı Gökmen Tanaçar ile evlenen Özerk evliliğini bitirme kararı aldı. Özerk, 2. Sayfa'ya açıklama yaparak şunları söyledi:

"Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil."

Düğün günü çocuk istediklerinin de belirten Özerk, "Evliliğin temellerinden biri de bu. Çocuk arzumuz var. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" demişti.



