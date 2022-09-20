Bomba iddia! Hadise'nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler, Asena Atalay ve Caner Erkin'in boşanma sebeplerindenmiş

Futbolcu Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay uzun zaman sonra yeniden gündemde. Gündem olmalarının sebebi ise sosyal medyada konuşulan bir iddia... İddialara göre Hadise'nin dört ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler çiftin boşanma sebeplerinden biriymiş.

Hadise'ye psikolojik şiddet uyguladığı söylenen Dinçerler ve Asena Atalay arasında bir dönem aşk dedikoduları çıkmıştı. İddiaya göre; Caner Erkin dava dosyasına Dinçerler'in o dönem karısı olan Asene'ya attığı dosyaları delil olarak sunmuş.

MEHMET DİNÇERLER YALANLAMIŞTI

Mehmet Dinçerler o dönem Asena Atalay ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ile ilgili, “Uzun süredir Asena Erkin ile ilgili iddialar karşısında sessiz kaldım. Asena, evli ve bir çocuk annesi bir arkadaşımdır. Yapılan tüm haberler yalan ve bizi çok üzdü. Uzun süredir sessiz kaldım, çünkü bu benim ve Asena’nın aile yaşantısına çok zarar verdi” demişti.



