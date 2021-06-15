"Bir daha barışamayız" diyordu! Buket Aydın'la Emir Sarıgül barıştı: Niyetimiz ciddi

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalayan Emir Sarıgül ile Buket Aydın yeniden barıştı. Buket Aydın'ın "bir daha barışamayız" şeklindeki sözlerinin ardından önceki günlerde Yeniköy'de görüntülenen ikilinin barıştıkları iddia edilmişti.

Yemek yedikten sonra tekneye binerek kıyıdan uzaklaşan ikili, magazin gündemine oturdu.

EMİR SARGIGÜL: NİYETİMİZ CİDDİ, HASSASİYET GÖSTERİN

Magazin Burada'nın haberine göre eski Galatasaray yöneticisi, iş insanı Emir Sarıgül "Evliliğim bittikten sonra tek ilişkim Buket hanımla olmuştur. Tekrar bir araya gelip konuştuğumuzda ilişkimize "birbirimize olan sevgimiz ve saygımız" bitmediği için yeniden başlama kararı aldık. Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var. Yaptığınız haber ve yorumlarda bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.



