MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Bir daha barışamayız" diyordu! Buket Aydın'la Emir Sarıgül barıştı: Niyetimiz ciddi

"Bir daha barışamayız" diyordu! Buket Aydın'la Emir Sarıgül barıştı: Niyetimiz ciddi

15.06.2021 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Buket Aydın’la iş insanı Emir Sarıgül bir kez daha barıştı. Birlikte görüntülendikten sonra ilk kez konuşan Emir Sarıgül, "Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var" dedi.

"Bir daha barışamayız" diyordu! Buket Aydın'la Emir Sarıgül barıştı: Niyetimiz ciddi

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalayan Emir Sarıgül ile Buket Aydın yeniden barıştı. Buket Aydın'ın "bir daha barışamayız" şeklindeki sözlerinin ardından önceki günlerde Yeniköy'de görüntülenen ikilinin barıştıkları iddia edilmişti.

b

Yemek yedikten sonra tekneye binerek kıyıdan uzaklaşan ikili, magazin gündemine oturdu.

EMİR SARGIGÜL: NİYETİMİZ CİDDİ, HASSASİYET GÖSTERİN

Magazin Burada'nın haberine göre eski Galatasaray yöneticisi, iş insanı Emir Sarıgül "Evliliğim bittikten sonra tek ilişkim Buket hanımla olmuştur. Tekrar bir araya gelip konuştuğumuzda ilişkimize "birbirimize olan sevgimiz ve saygımız" bitmediği için yeniden başlama kararı aldık. Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var. Yaptığınız haber ve yorumlarda bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emir Sarıgül Buket Aydın'la evlilik iddialarına sert çıktı! "Gazeteci bozuntusu kafayı bana takmış..."Emir Sarıgül Buket Aydın'la evlilik iddialarına sert çıktı! "Gazeteci bozuntusu kafayı bana takmış..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Teşkilat'ın Ceren'i sevgilisiyle tatilde! Doğum gününü kutladıTeşkilat'ın Ceren'i sevgilisiyle tatilde! Doğum gününü kutladı
Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sibel Bi hafta sonu kaçamağı olarak hafızalara kazındı.

En Çok Okunan Haberler

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.