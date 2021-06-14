Emir Sarıgül Buket Aydın'la evlilik iddialarına sert çıktı! "Gazeteci bozuntusu kafayı bana takmış..."

Emir Sarıgül, Sibel Can ve Buket Aydın’ın adının geçtiği aşk üçgeni tam bir kaosa dönüştü. Bir süre önce ayrıldığı iş adamı Emir Sarıgül ile kesinlikle barışmayacağını üstüne basa basa söyleyen Buket Aydın, geçtiğimiz gün Sarıgül ile birlikte tekneye binerken yakalandı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"ARTIK YETER"

Sabah yazarı Bülent Cankurt ise ikilinin Perşembe günü evleneceği iddiasında bulundu. Bu iddialar üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Emir Sarıgül, “Bülent Cankurt denen parayla haber yaptığını herkesin bildiği gazeteci bozuntusu kafayı bana takmış. Bugüne kadar yazdığı gazeteye saygımdan sustum. Ama artık yeter. Sen perşembe günü evleniyor diye haber yaptın. Evlendim mi? Hayır. Hala bana yalancı muamelesi yapıyorsun” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Buket Aydın’ın ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

"KABUL ETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Emir Sarıgül'ün Bodrum'da Sibel Can'la objektiflere yansımasının ardından gözlerin çevrildiği Buket Aydın, "Ben Emir Bey'in barışma ve evlenme teklifini kabul etmeyeceğim. Yaz geliyor, yanında başka kadınlar olabilir. Her başka kadınla görüntülendiğinde benim fotoğraflarımın çıkmasına üzülürüm” demişti.





