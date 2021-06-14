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Emir Sarıgül Buket Aydın'la evlilik iddialarına sert çıktı! "Gazeteci bozuntusu kafayı bana takmış..."

14.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün gündem olan tekne görüntülerinin ardından Emir Sarıgül ve Buket Aydın’la ilgili bomba evlilik iddiası ortaya atıldı. Perşembe günü nikah masasına oturacağı iddia edilen ikiliden Sarıgül ise bu iddialara sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi.

Emir Sarıgül Buket Aydın'la evlilik iddialarına sert çıktı! "Gazeteci bozuntusu kafayı bana takmış..."

Emir Sarıgül, Sibel Can ve Buket Aydın’ın adının geçtiği aşk üçgeni tam bir kaosa dönüştü. Bir süre önce ayrıldığı iş adamı Emir Sarıgül ile kesinlikle barışmayacağını üstüne basa basa söyleyen Buket Aydın, geçtiğimiz gün Sarıgül ile birlikte tekneye binerken yakalandı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Buket Aydın ve Emir Sarıgül tekneye binerken yakalandı! Buket Aydın ve Emir Sarıgül tekneye binerken yakalandı! "Evlenmek istemiyorum" diyerek reddetmişti

"ARTIK YETER"

Sabah yazarı Bülent Cankurt ise ikilinin Perşembe günü evleneceği iddiasında bulundu. Bu iddialar üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Emir Sarıgül, “Bülent Cankurt denen parayla haber yaptığını herkesin bildiği gazeteci bozuntusu kafayı bana takmış. Bugüne kadar yazdığı gazeteye saygımdan sustum. Ama artık yeter. Sen perşembe günü evleniyor diye haber yaptın. Evlendim mi? Hayır. Hala bana yalancı muamelesi yapıyorsun” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Buket Aydın’ın ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Buket Aydın ve Emir Sarıgül evleniyor mu? Açıklama geldiBuket Aydın ve Emir Sarıgül evleniyor mu? Açıklama geldi

"KABUL ETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Emir Sarıgül'ün Bodrum'da Sibel Can'la objektiflere yansımasının ardından gözlerin çevrildiği Buket Aydın, "Ben Emir Bey'in barışma ve evlenme teklifini kabul etmeyeceğim. Yaz geliyor, yanında başka kadınlar olabilir. Her başka kadınla görüntülendiğinde benim fotoğraflarımın çıkmasına üzülürüm” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Evlense evladım işte hem günaha girme mis gibi bursa macırı kendin gibi cehapeli bir bayanı bulmuşsun daha ne istiyorsun
hani özgürdü bu gazeteciler! Siz ki çağdaş insanlardınız, ne bu şiddet bu celâl.

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