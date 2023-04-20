Bir dahaki nasıl yazılır, bir dahaki yazımı nasıl olmalıdır? Bir dahaki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün içinde sıklıkla kullandığımız kelimelerin doğru yazılışlarını bilmek, dilimizi doğru kullanmamız açısından önemlidir. Bir sıfat kelimesi olan bir dahaki sözcüğü, özellikle sözcükleri birbirine bağlama amacıyla kullanılır. Ancak yazı dilinde sıkça hata yapılır ve bir dahaki sözcüğü de yanlış şekillerde kullanılabiliyor. Sıfat görevi gören bu sözcüğün yazılışı ile ilgili TDK’den bilgi almak mümkündür.

Bir dahaki nasıl yazılır?

Türkçeyi doğru kullanmak isteyen kişiler, bir dahaki yazımı konusunda araştırma yapar. Çünkü bu sözcüğün yazılışı ile ilgili kurallar vardır. Bir sonraki, diğer sefere anlamlarında kullanılan bu kelimenin doğru yazılışında bir sözcüğü ayrı “-ki” eki ise bitişik olmalıdır. Yani bir dahaki şeklinde yazıldığında doğru olur. Şu kullanımlar ise yanlıştır: Birdahaki, birdaha ki, bir daha ki.

Bir dahaki bitişik mi yazılır?

Bir dahaki ayrı mı yazılır diye pek çok kişi merak içindedir. Türkçede bir kelimesi ile bir araya gelip yeni bir sözcük oluşturan kelimelerin yazılışı ile ilgili kural vardır. Eğer burada bir kelimesi sayı belirtiyorsa, ayrı yazılması gerekir. “-ki” ekiyle ilgili kurallar ise şöyledir: Türkçede 3 çeşit “-ki” vardır. Bağlaç, ilgi zamiri ve sıfat olarak kullanılabilir. İlgi zamiri olan “-ki” sıfat yapar ve bitişik yazılması gerekir. Bağlaç olan “-ki” ise ayrı olarak yazılmalıdır.

Bir dahaki yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir dahaki doğru yazılışı ile ilgili en net bilgiye TDK sayesinde ulaşmak mümkündür. Bu sözlükte yer alan bilgiye göre bir dahaki yazımında bir ayrı, “-ki” eki ise birleşik olmalıdır. Bir dahaki TDK kapsamında doğru ve yanlış yazımı ile ilgili örnek cümleler: