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Peşi sıra nasıl yazılır, peşi sıra yazımı nasıl olmalıdır? Peşi sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.03.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım yanlışları konusu sadece sınavlarda başarılı olmak için öğrenilecek bilgiler olarak düşünülmemelidir. Dil, bir toplumun kültürünü ve o toplumun kültürünün özelliklerini kuşaktan kuşağa aktaran bir yapıdır. Bu yüzden o toplum içerisinde yaşayan insanlar kendi dillerine sahip çıkmalı ve dillerinin yapılarını korumalıdırlar. Yazım kurallarına dikkat etmek dili korumanın ve dile sahip çıkmanın önemli kısımlarından bir tanesidir.

Peşi sıra nasıl yazılır, peşi sıra yazımı nasıl olmalıdır? Peşi sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük internet ortamında hizmet vermeye devam eden güncel bir yazım kılavuzudur. Herhangi bir kelimenin yazımı konusunda tereddüt eden kişi bu güncel sözlük sayesinde kelimenin doğru yazılışına saniyeler içerisinde ulaşabilmektedir. TDK sözlükte en çok birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok merak edilen ve araştırılan birleşik kelimelerden birisi peşi sıradır.

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Peşi sıra nasıl yazılır?

Peşi sıra her alanda sıklıkla kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Gerek sözlü metinlerde gerek ise yazılı metinlerde sıklıkla kullanıldığı için yazımına da oldukça fazla dikkat edilmektedir. Bu yüzden kişiler kelimenin yazımı konusunda hata yapmamak için internet ortamında “peşi sıra ayrı mı yazılır” veya “peşi sıra bitişik mi yazılır” şeklinde aramalarda bulunmaktadır.

Peşi sıra; dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelimeler grubuna dâhil edilmektedir. Bu yüzden TDK sözlüğe bakıldığında peşi sıra yazımı “peşi sıra” şeklinde olduğu görülmektedir. Peşi sıra TDK sözlükteki anlamı ise “ardınca” dır. Yani peşi sıra, ardınca anlamına gelen bir zarftır.

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Peşi sıra doğru yazılışı ile ilgili cümleler

İki veya daha fazla sözcüğün birleşmesinden meydana gelen kelimeler yazımı en çok karıştırılan kelimelerdir. Yazımı en fazla karıştırılan kelimelerden birisi peşi sıra kelimesidir. Bazı kaynaklarda “peşi sıra” şeklinde kullanımı görülürken bazı kaynaklarda da “peşisıra” şeklinde bir kullanım olduğu görülür. Bu da acaba hangisi doğru diye kişilerde kafa karışıklığına sebep olabilir. Peşi sıra kelimesinin doğru yazılışı “peşi sıra” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür:

  • “Uçaklar birbiri peşi sıra birer bomba atıp gittiler.” – Orhan Kemal
  • Ablamın peşi sıra ben de eve girdim.
  • Her şey peşi sıra geliyor.
  • Gelinin kuaförde saçlarını yaptırması ve peşi sıra gelinliğini giymesiyle beraber düğün salonu da hazırlanmaya başlandı.
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