Kuru soğan nasıl yazılır, kuru soğan yazımı nasıl olmalıdır? Kuru soğan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede kelimeler yapılarına göre; basit kelimeler, türemiş kelimeler ve birleşik kelimeler olarak üç gruba ayrılır. Yapılarına göre ayrılan kelimelerin de kendine göre özellikleri vardır. Birleşik kelimelerin bitişik yazılanları olduğu gibi ayrı yazılan kelimeleri de bulunur. Birleşik kelimeler; isim tamlamasından, sıfat tamlamasından, birleşik fiillerden veya ikilemelerden meydana gelebilir. Meydana gelen bu yeni kelimenin yeni bir anlam kazanması gerekir. Bu kelimelerin herhangi birinde bir ses olayının meydana gelmesi ve birleşen kelimelerin herhangi birinin anlam değişmesine uğraması kelimelerin bitişik yazılmasını gerektirir. Eğer bu kelimelerden herhangi birinde anlam değişmesi yok ise bu kelimeler ayrı yazılır.

Kuru soğan nasıl yazılır?

Birleşik yapılı olan kuru soğan kelimesi bitki kelimelerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler grubuna girer. Birleşik kelimeyi oluşturan sözcüklerde ses türemesi veya ses düşmesi oluşması, birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden herhangi birinin gerçek anlamını kaybetmesi sözcüğün birleşik yazılmasını gerektirir. Fakat tam tersi olursa yani sözcüklerde ses türemesi veya ses düşmesi oluşmuyor, sözcüklerden herhangi birinin gerçek anlamı değişmiyor ise sözcük ayrı yazılır. Bu açıklamalar aslında “kuru soğan ayrı mı yazılır ” sorusuna da cevap olmaktadır.

Bakıldığı zaman birleşik yapılı kelimelerle kurulan sözcüklerde sıklıkla hata yapılabildiği görülmektedir. Yazımında hata yapılan kelimelerden birisi de kuru soğandır. Kuru soğan yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birisi olduğu için TDK sözlükte sıklıkla aratılmaktadır. TDK sözlüğüne bakıldığında bu kelimenin “kuru soğan” şeklinde yazıldığı görülür. Kuru soğan TDK sözlükteki anlamı “Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu” şeklinde verilir. Bu kelime ile ilgili “Kuru soğan bitişik mi yazılır” şeklinde sık sık araştırmalar yapılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı “kuru soğan” şeklinde olmalıdır.

Kuru soğan doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Yazımında en çok hata yapılan kelimeler birleşik kelimelerdir. Kuru soğan kelimesi de bu grup içerisine dâhil edilmektedir. Bazı kaynaklarda bu kelimenin “kuru soğan” şeklinde bir kullanımı olduğu görülürken bazı kaynaklarda da “kurusoğan” şeklinde bir kullanımının olduğu görülür. Kuru soğan kelimesinin doğru yazılışı “kuru soğan” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür: