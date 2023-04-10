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Kurdele nasıl yazılır, kurdele yazımı nasıl olmalıdır? Kurdele mi kurdale mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.03.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız aksesuarların bazıları yabancı kökenlidir. Bu kelimeler dilimize İtalyanca, Fransızca ve İngilizce gibi dillerden geçmiştir. Sıklıkla kullandığımız bu yabancı kökenli kelimelerin hem yazımında hem de telaffuzunda ciddi hatalar yapılmaktadır. Yazımı karıştırılan ve kökeni İtalyancaya dayanan kelimelerden bir tanesi kurdeledir. Bu kelimenin doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, kurdele kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kurdele nasıl yazılır, kurdele yazımı nasıl olmalıdır? Kurdele mi kurdale mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bugün kurdele kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan bir kelime daha bulunmaktadır. Bu kelime fiyonktur. Fiyonk kelimesi de yabancı kökenlidir. İtalyancadan dilimize geçmiştir. Kurdele, hem kıyafetlerde kullanılan bir aksesuar hem de saça takılan bir aksesuardır. Günlük hayatımızda en çok kullanılan kelimeler arasındadır.

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Kurdele nasıl yazılır?

Günlük hayatta kullandığımız pek çok kelime yabancı kökenlidir. Hem yazlık kıyafetlerde hem de kışlık kıyafetlerde aksesuar olarak kullanılan kurdele de yabancı kökenli kelimeler arasındadır. Kurdele aynı zamanda saça da takılan bir aksesuar olarak da bilinmektedir. İtalyanca da “cordella” şeklinde yazılan kurdele kelimesi 19. yüzyılın başında literatüre girmiştir.

Yabancı kökenli kelimelerin yazılışı sıklıkla karıştırılmaktadır. Bunlardan birisi günlük konuşmalarda “kurdela” diye telaffuz ettiğimiz kurdele kelimesidir. Kurdele yazımı konusunda pek çok yanlış bulunmaktadır. Bu yüzden internette “kurdele mi kurdela mı” şeklinde sıklıkla araştırmalar yapılmaktadır. TDK sözlüğe baktığımız zaman bu kelimenin doğru yazılışının “kurdele” şeklinde olduğunu görürüz. Kurdele TDK sözlükteki anlamı “1. Geniş, ipekli şerit. 2. Belli bir biçim verilmiş saça veya giysinin yakasına takılan ince kumaş” şeklindedir.

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Kurdele doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Günlük hayatımızda farkında olmadan doğru sandığımız birçok kelimeyi yanlış kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi de kurdeledir. Kurdele kelimesi bazen karşımıza kurdale olarak da çıkmaktadır. Ama bunun TDK’ye göre doğrusu kurdeledir. Kurdelenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür:

  • Annem için bir tane kurdele alabilir miyim?
  • Gelirken tuhafiyeden kurdele alabilir misin?
  • Bir metre kurdele lazım.
  • Hediye olarak kurdele aldım.
  • Bugün kurdeleli çoraplar aldım.
  • Davetiyelerin üzerinde mutlaka kırmızı kurdele olmalı.
  • Doğum günü partisi için mutlaka kurdele almamız lazım.
  • Saçlarına taktığı mavi kurdele ona çok yakışmış.
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