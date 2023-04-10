Kurdele nasıl yazılır, kurdele yazımı nasıl olmalıdır? Kurdele mi kurdale mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bugün kurdele kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan bir kelime daha bulunmaktadır. Bu kelime fiyonktur. Fiyonk kelimesi de yabancı kökenlidir. İtalyancadan dilimize geçmiştir. Kurdele, hem kıyafetlerde kullanılan bir aksesuar hem de saça takılan bir aksesuardır. Günlük hayatımızda en çok kullanılan kelimeler arasındadır.

Kurdele nasıl yazılır?

Günlük hayatta kullandığımız pek çok kelime yabancı kökenlidir. Hem yazlık kıyafetlerde hem de kışlık kıyafetlerde aksesuar olarak kullanılan kurdele de yabancı kökenli kelimeler arasındadır. Kurdele aynı zamanda saça da takılan bir aksesuar olarak da bilinmektedir. İtalyanca da “cordella” şeklinde yazılan kurdele kelimesi 19. yüzyılın başında literatüre girmiştir.

Yabancı kökenli kelimelerin yazılışı sıklıkla karıştırılmaktadır. Bunlardan birisi günlük konuşmalarda “kurdela” diye telaffuz ettiğimiz kurdele kelimesidir. Kurdele yazımı konusunda pek çok yanlış bulunmaktadır. Bu yüzden internette “kurdele mi kurdela mı” şeklinde sıklıkla araştırmalar yapılmaktadır. TDK sözlüğe baktığımız zaman bu kelimenin doğru yazılışının “kurdele” şeklinde olduğunu görürüz. Kurdele TDK sözlükteki anlamı “1. Geniş, ipekli şerit. 2. Belli bir biçim verilmiş saça veya giysinin yakasına takılan ince kumaş” şeklindedir.

Kurdele doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Günlük hayatımızda farkında olmadan doğru sandığımız birçok kelimeyi yanlış kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi de kurdeledir. Kurdele kelimesi bazen karşımıza kurdale olarak da çıkmaktadır. Ama bunun TDK’ye göre doğrusu kurdeledir. Kurdelenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür: