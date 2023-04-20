Bir dahakine nasıl yazılır, bir dahakine yazımı nasıl olmalıdır? Bir dahakine ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün içinde sıkça kullanılan bir kelime olarak öne çıkan bir dahakine sözcüğü, yazım dilinde hatalı bir şekilde kullanılmaktadır. Sıfat göreviyle kullanılan bu sözcüğün doğru yazılışı öğrenilerek Türkçe dil bilgisi kurallarına uyulabilir. İmla hatası yapmamak ve akıcı bir şekilde metin hazırlamak için bir dahakine kelimesini yazarken doğru kullanıma dikkat etmek gerekir.

Bir dahakine nasıl yazılır?

Dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde metin yazmak isteyenler, bir dahakine yazımı konusunda araştırmalar yapar. Bir sonraki, diğer sefere anlamlarında kullanılan bir dahakine kelimesi, sıfattır. Bir sözcüğü burada sayı belirtme amacıyla kullanıldığı için ayrı yazılması doğrudur. “-ki” eki ise ilgi zamiri olarak kullanılmış olup birleşik yazılması gerekir. Bu kelimenin doğru yazımı ise şu şekildedir:

Bir dahakine.

Bir dahakine ayrı mı yazılır?

Bir dahakine bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı sorusu sıkça sorulur. Çünkü bu sözcükte sayı ifade eden bir kelime vardır. Birleşik kelime olmuştur ve kalıplaşmış olarak kullanılır. Bir dahakine sözcüğünün doğru yazılışını öğrenerek cümle içinde doğru kullanmak mümkündür. Bu sözcüğü birdahakine şeklinde bitişik yazanlar ise hatalı kullanım yapmış olur. Bu da anlatım bozukluğu yazım yanlışı gibi sorunlar oluşturur.

Bir dahakine yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir dahakine TDK kurallarına göre "bir dahakine" şeklinde yazılır. Sıfat olarak kullanılan bu kelime, bir sözcüğü ayrı olacak şekilde yazılmalıdır. Bir dahakine kelimesinin doğru kullanımı cümle içinde şu şekilde örneklendirilebilir: