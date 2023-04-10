Birdenbire nasıl yazılır, birdenbire yazımı nasıl olmalıdır? Birdenbire ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birdenbire kelimesinin kullanımıyla ilgili TDK’de özel bir madde bulunmaz. Ancak basılı eserlerinde ve internet sitesinde kullanım şekli belirtilmiştir. Özel bir madde eklenmemiş olması birdenbire yazımını belirsiz hâle getirmez. TDK’nin kendi kitaplarında kullandığı şekline ve basılı eserlerine bakılır.

"Birdenbire" kelimesinin doğru yazımı Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak, iki kelime arasına boşluk bırakmadan birleştirilmesidir. Bu şekilde yazıldığında kelimenin anlamı daha net ve anlaşılır olur. Kelimenin ortasına tire işareti koymak veya ayrı yazmak yazım yanlışıdır.

Birdenbire ayrı mı yazılır?

Doğru yazımı "birdenbire" şeklindedir. Bu kelime ayrı iki kelime olarak yazılmaz, arada boşluk bırakılmaz. Ayrıca kelimenin ortasına bir tire işareti konulması da yanlıştır. Birdenbire TDK basılı kaynaklarına göre doğru yazımı birleşik bir kelime olarak "birdenbire" şeklindedir. "Birdenbire bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı hayır olacaktır. Birdenbire TDK’ye göre bitişik değil ayrı yazılır. Bitişik yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Birdenbire doğru yazılışı ile ilgili örnekler: