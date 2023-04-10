EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Birdenbire nasıl yazılır, birdenbire yazımı nasıl olmalıdır? Birdenbire ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birdenbire nasıl yazılır, birdenbire yazımı nasıl olmalıdır? Birdenbire ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.03.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birdenbire kelimesi Türkçede sık kullanılan kelimelerden biridir ve ani, beklenmedik bir şekilde olan bir olayı ifade etmek için kullanılır. Ancak bu kelimenin doğru yazımı hakkında bazı yanlış anlamalar ve yaygın hatalar bulunur. Kelimenin doğru yazımını bilmek okuyucunun anlamı doğru anlamasına yardımcı olur ve yazılı iletişimde hatanın önüne geçer.

Birdenbire nasıl yazılır, birdenbire yazımı nasıl olmalıdır? Birdenbire ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birdenbire kelimesinin kullanımıyla ilgili TDK’de özel bir madde bulunmaz. Ancak basılı eserlerinde ve internet sitesinde kullanım şekli belirtilmiştir. Özel bir madde eklenmemiş olması birdenbire yazımını belirsiz hâle getirmez. TDK’nin kendi kitaplarında kullandığı şekline ve basılı eserlerine bakılır.

Benimki nasıl yazılır? Benimki nasıl yazılır?

Birdenbire nasıl yazılır?

"Birdenbire" kelimesinin doğru yazımı Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak, iki kelime arasına boşluk bırakmadan birleştirilmesidir. Bu şekilde yazıldığında kelimenin anlamı daha net ve anlaşılır olur. Kelimenin ortasına tire işareti koymak veya ayrı yazmak yazım yanlışıdır.

Değil mi nasıl yazılır? Değil mi nasıl yazılır?

Birdenbire ayrı mı yazılır?

Doğru yazımı "birdenbire" şeklindedir. Bu kelime ayrı iki kelime olarak yazılmaz, arada boşluk bırakılmaz. Ayrıca kelimenin ortasına bir tire işareti konulması da yanlıştır. Birdenbire TDK basılı kaynaklarına göre doğru yazımı birleşik bir kelime olarak "birdenbire" şeklindedir. "Birdenbire bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı hayır olacaktır. Birdenbire TDK’ye göre bitişik değil ayrı yazılır. Bitişik yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir. Birdenbire doğru yazılışı ile ilgili örnekler:

  • Yolculuk sırasında birdenbire yağmur yağmaya başladı ve arabayı kenara çektik.
  • Konferansta konuşmacı birdenbire mikrofonu bıraktı ve sahneden indi.
  • Sinemada film sırasında birdenbire ışıklar yanıp söndü ve seyirciler korktu.
Türk edebiyatı nasıl yazılır? Türk edebiyatı nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!
YDS ne zaman, saat kaçta? 2023 YDS/1 sınavı kaç soru ve kaç dakika? İşte ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulamaYDS ne zaman, saat kaçta? 2023 YDS/1 sınavı kaç soru ve kaç dakika? İşte ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama
Anahtar Kelimeler:
Türk Dil Kurumu birdenbire nasıl yazılır dil bilgisi nasıl yazılır birdenbire

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.