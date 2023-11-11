BİR DERDİM VAR İLK BÖLÜM! Bir Derdim Var fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Bir Derdim Var bu akşam yayınlanacak olan ilk bölüm tekrarı ile ekran yolculuğunu sürdürüyor. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var ilk bölümü merak edildi. İşte Kanal D'de yayınlanan dizi ile ilgili merak edilenler...

BİR DERDİM VAR FRAGMAN YAYINLANDI MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek olan Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var, bu akşam ilk bölüm tekrarı ile saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin ilk bölümü geçtiğimiz perşembe günü yayınlandı.

Dizinin izleyicilerinin merak ettiği Bir Derdim Var fragman ise yayınlandı. Bir Derdim Var haftaya perşembe günü ikinci bölümü ile ekrana gelecek.

BİR DERDİM VAR İLK BÖLÜM İZLE!

Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer'in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur. Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer'i savcı Ömer'in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip Ömer'le bir savaşın içinde bulur kendisini.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bir Derdim Var

22:45 Üç Kız Kardeş

01:45 Bir Derdim Var

04:15 Müzik Arası

05:15 Güneşi Beklerken







