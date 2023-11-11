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BİR DERDİM VAR İLK BÖLÜM! Bir Derdim Var fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

11.11.2023 19:13 | Son Güncelleme:
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Bir Derdim Var fragmanı ve yeni bölümü merak ediliyor. Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrolde olduğu dizi bu akşam ilk bölüm tekrarı ile yeniden ekrana gelecek. Her hafta perşembe akşamları yayınlanacak olan dizi için Bir Derdim Var canlı izle ekranı da sorgulanıyor. Peki, Bir Derdim Var fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı ve Bir Derdim Var Kanal D canlı izle ekranı...

Bir Derdim Var bu akşam yayınlanacak olan ilk bölüm tekrarı ile ekran yolculuğunu sürdürüyor. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var ilk bölümü merak edildi. İşte Kanal D'de yayınlanan dizi ile ilgili merak edilenler...

BİR DERDİM VAR FRAGMAN YAYINLANDI MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek olan Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var, bu akşam ilk bölüm tekrarı ile saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin ilk bölümü geçtiğimiz perşembe günü yayınlandı.

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Dizinin izleyicilerinin merak ettiği Bir Derdim Var fragman ise yayınlandı. Bir Derdim Var haftaya perşembe günü ikinci bölümü ile ekrana gelecek.

BİR DERDİM VAR İLK BÖLÜM İZLE!

Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer'in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur. Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer'i savcı Ömer'in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip Ömer'le bir savaşın içinde bulur kendisini.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Derdim Var
22:45 Üç Kız Kardeş
01:45 Bir Derdim Var
04:15 Müzik Arası
05:15 Güneşi Beklerken

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