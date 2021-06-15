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Bir dizisi biten Gülseren Budayıcıoğlu yeni dizi için hazırlıklara başladı

15.06.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu, ekranda fırtına gibi esen dizilerin arkasındaki isim olarak ön plana çıkıyor. İlk olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile gündeme gelen ünlü yazar, şimdi ise ekranda 3 farklı dizisiyle güçlü hikayelerin kaynağı konumunda. Gülseren Budayıcıoğlu, yeni dizisi için kolları sıvadı.

Bir dizisi biten Gülseren Budayıcıoğlu yeni dizi için hazırlıklara başladı

Gülseren Budaycıoğlu, ekrana damga vuran dizilerin arkasındaki isim olarak biliniyor. İlk olarak Doğduğun En Kaderindir ile adını duyuran ünlü yazar sonrasında ise Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız’la izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

KRAL KAYBEDERSE GELİYOR

Gülseren Budaycıoğlu, bir süredir yeni dizi projesinin üzerinde çalışıyordu. Yine OGM Pictures tarafından hazırlanan dizinin adının Kral Kaybederse olacağı iddia edildi. 2021-2022 sezonunda ekrana gelmesi planlanan Kral Kaybederse dizisinin Star Tv ekranlarında olacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Kırmızı Oda dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Camdaki Kız dizisi
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